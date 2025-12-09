Acceso seguro para el río azul: avanzan las nuevas pasarelas en el área protegida

En los sectores Hue-Naín y La Tronconada, en el Área Natural Protegida Río Azul – Lago Escondido (ANPRALE), comenzaron las obras de dos pasarelas sobre el Río Azul, con el objetivo de garantizar un cruce seguro durante todo el año para vecinos, visitantes y turistas —incluso en épocas de crecida o deshielo.





Una obra clave para el acceso seguro al ANPRALE





El 21 de agosto de 2025, el Gobierno de Río Negro abrió los sobres de licitación para la construcción de dos nuevas pasarelas peatonales suspendidas sobre el río Azul, en los sectores Hue-Naín y La Tronconada, dentro del ANPRALE.









Estas infraestructuras forman parte del plan de reordenamiento e infraestructura de la zona; su objetivo es mejorar la conectividad, facilitar el acceso durante todo el año y promover un turismo más seguro y sustentable.













Detalles técnicos de las pasarelas





La pasarela de Hue-Naín tendrá 65 metros de largo y 1,54 metros de ancho; estará habilitada tanto para peatones como para vehículos livianos autorizados.









En La Tronconada se construirá una pasarela exclusivamente peatonal, de 50 metros de largo por 1,10 metros de ancho.









El plazo de ejecución para ambas obras es de aproximadamente 120 días.









Ambas estructuras están diseñadas por la Dirección de Proyectos Hidráulicos del Departamento Provincial de Aguas (DPA), con criterios de seguridad, sustentabilidad y mínimo impacto ambiental.









La inversión oficial destinada supera los $656 millones en total, según lo informado por las autoridades.









Por qué estas obras eran necesarias





Las pasarelas representan una respuesta a una demanda histórica de residentes, refugieros, turistas y personas que frecuentan la reserva. Hasta ahora, el cruce del río dependía de pasos naturales o temporales, lo que dificultaba —o directamente imposibilitaba— el acceso durante épocas de crecidas, deshielo o lluvias intensas.









Con estas nuevas estructuras, se busca garantizar un tránsito seguro y constante en la reserva, tanto para quienes van a realizar senderismo o actividades turísticas, como para quienes viven o trabajan en la zona.









Una renovada apuesta por el turismo sustentable y la comunidad





Durante la presentación del proyecto, el gobernador —junto al intendente del municipio local— destacó que la obra no solo apunta a reactivar el turismo, sino también a mejorar la calidad de vida de los vecinos, refugieros y trabajadores del área.





El plan de infraestructura incluye además otras intervenciones urbanísticas y ambientales, en el marco de políticas provinciales para impulsar el desarrollo local de El Bolsón.





Para quienes planeen visitar el ANPRALE, las nuevas pasarelas prometen un acceso más seguro y confiable, lo que potencia tanto el turismo recreativo como el senderismo de montaña, actividades que históricamente distinguen al Río Azul y sus bosques andino-patagónicos.