Bomberos de El Bolsón auxiliaron a un ciclista que cayó y sufrió un fuerte golpe en la cabeza

El accidente ocurrió en la intersección de San Martín y Curruinca; la víctima fue trasladada al hospital local.

Pasadas las 19:35 de este miércoles, una dotación del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de El Bolsón debió intervenir tras un llamado del servicio de emergencia 911, que alertó sobre la presencia de un hombre tendido en la vía pública en la calle San Martín, a la altura de la intersección con Curruinca.

La información fue confirmada por la segunda jefa del cuerpo, Soledad Milialeo, quien detalló que, al arribar al lugar, los bomberos constataron que se trataba de un ciclista que había caído de su bicicleta, golpeando fuertemente su cabeza contra la acera.

Minutos después, personal de ambulancia trasladó al hombre al Hospital de Área de El Bolsón para su evaluación y atención médica.

La situación continúa en desarrollo y se aguarda un parte oficial sobre el estado de salud del accidentado.