Bomberos evitaron que un ciprés cayera sobre una vivienda en el barrio Los Cipreses



En la medianoche del viernes, el cuartel de Bomberos Voluntarios de El Bolsón fue alertado por una situación de alto riesgo: un ciprés de gran porte estaba a punto de caer sobre la vivienda ubicada en el barrio Los Cipreses, zona norte de la localidad.





Según informaron, las fuertes ráfagas de viento registradas momentos antes provocaron que el árbol cediera desde la base, quedando inclinado y sostenido únicamente por otro ciprés cercano. Pese a que no llegó a desplomarse, el peligro de colapso era inminente.





Ante esta situación, dos dotaciones acudieron al lugar y trabajaron contrarreloj durante aproximadamente cuatro horas. Con el uso de sogas, cadenas y un malacate, los bomberos intentaron estabilizar el árbol para evitar que cayera sobre la vivienda, tarea que se tornó compleja por las ráfagas intermitentes que continuaban afectando la zona.





Finalmente, el personal voluntario logró derribar de manera controlada el árbol y eliminar el riesgo, evitando así daños materiales y resguardando la integridad de la familia afectada.