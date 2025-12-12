Carta de lectores: vecinos y vecinas sobre corte de energía eléctrica

Debido a los cortes del servicio eléctrico los siguientes barrios se ven afectados.

Mallín Ahogado

Villa Turismo

Cerro Amigo

Loma del Medio

Costa del rio Azul

-quedan incomunicados

-aislados

-sin posibilidades de utilizar bombas

en caso de alguna emergencia, cualquiera fuera.

Quedamos los pobladores en medio de un triángulo de instituciones, EDERSA, SPLIF, MUNICIPIO DE LA LOCALIDAD, que por no realizar un trabajo en conjunto en tiempo y forma (época invernal) hoy se deciden arbitrariamente un “corte preventivo” dejarnos sin un servicio esencial, nos trasladan a nosotros los inconvenientes y perjuicios. quedamos rehenes de dichas inoperancias.

Junta vecinal de Villa Turismo, vecinas y vecinos de dicho barrio.





