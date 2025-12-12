César Salamín confirmó la construcción del nuevo gimnasio municipal





En el marco del acto por los dos años de gestión, el intendente de El Hoyo César Salamín, anunció el lanzamiento de la licitación del nuevo gimnasio municipal y realizó un resumen de alguna de las acciones más destacadas de 2023 a la fecha.





"Sabemos que todavía nos queda mucho trabajo por hacer, pero también se hicieron muchas cosas que hace mucho que se esperaban", afirmó Salamín y agregó: "Para que nuestro pueblo crezca, necesitamos trabajar todos juntos por eso los invito a que sigamos buscando objetivos comunes, sin mezquindades políticas, para que los vecinos de El Hoyo puedan vivir cada vez mejor.





En este marco, el mandatario destacó algunas de las acciones mas relevantes de los últimos dos años:





En materia de obras públicas e infraestructura se ejecutaron trabajos de dragado, limpieza y recuperación de canales pluviales rurales, mejoras en callejones y alcantarillados sobre más de 40 kilómetros. Se retomaron las tareas de dragado del río en sectores de los callejones Benavente, Korecki, El Pedregoso, Ruta 40 y Plazoleta Artero. En las rutas A33 y A34, incluido el acceso a Patriada trabajos de relleno y nivelación junto con un reordenamiento de la traza previo a la temporada. Se unieron dos sectores del callejón Korecki junto a Vialidad Nacional.





Con fondos propios se hizo la recuperación del parque automotor municipal, incluida la puesta en funcionamiento de la Traffic del área de Discapacidad y la incorporación de un camión volcador a partir de un convenio con Vialidad. Se concretó la compra de una motoniveladora nueva y la reparación del resto de la maquinaria vial.





Se avanzó en la puesta en valor de espacios públicos y edificios municipales. Se ejecutó el tendido eléctrico en Calle Los Guindos y colectoras de Ruta 40, financiado por el Gobierno Provincial, obra que estuvo detenida durante cuatro años. Se completaron adoquinados en calle Boysemberry, Los Guindos, Escuela 453 y Valle del Pirque, con un total de 4.200 metros.













En Puerto Patriada se realizaron trabajos de acondicionamiento del predio: estacionamiento, accesos, plan de evacuación y reservorios de agua para emergencias ígneas, además de un puesto sanitario y nueva cartelería. Se realizaron trabajos conjuntos con escuelas de la localidad para mantenimiento de infraestructura: gas en la Escuela 223, gas y caldera en la Escuela 81, estacionamiento en el Jardín 453, caldera de la Escuela 7727, volteo de árboles, convenio de limpieza de cloacas y tareas de desmalezamiento.





Se instalaron cámaras nuevas en el acceso norte sobre Ruta 40 y se inauguró el Centro de Monitoreo. Se ejecutó la obra de gas en el callejón Trafian, con 20 familias alcanzadas, mediante un aporte provincial de $71.970.112,77 según el convenio regulado por el Decreto 1304/78.





Actualmente avanzan las obras del sistema de agua de red sobre Colectora Este, el puente sobre el arroyo y la obra de Colectora Oeste hasta el Puente Salamín. Los trabajos incluyen cañería, materiales y mano de obra sobre más de 500 metros, con familias beneficiadas por confirmar.













Continúan las obras del mirador de Puerto Patriada. Se realizaron mejoras de traza y alcantarillado en el acceso a Currumahuida. Se cerró el SUM de Pedregoso y se realizaron trabajos de agua, energía y limpieza en el callejón Mayorga. Se ejecutaron enripiados en callejones, con distancias y sectores pendientes de confirmación. Se efectuaron tareas de limpieza en la laguna de Los Buenos Pastos y en el acceso a Desemboque.





Ambiente y servicios públicos





Se recuperaron bombas de agua en conjunto con la Dirección General de Servicios Públicos y se realizaron tres perforaciones nuevas, dos en Desemboque y una en Currumahuida, con decenas de familias beneficiadas.





Se concretaron podas preventivas junto a la empresa COSTELHO en el tendido eléctrico urbano. Se realizaron 14 jornadas de castraciones y 14 cursos de manipulación de alimentos entre 2024 y 2025. El total de castraciones fue de 394 en 2024 y 335 en 2025 y se entregaron más de 600 carntes de seguridad e higiene en alimentos.





Se reorganizó el vertedero municipal como paso previo a la transición hacia un relleno sanitario, junto a la implementación de la separación en origen según la Ordenanza 057/24. Se firmaron convenios ambientales intermunicipales.













En el marco del convenio El Hoyo–El Bolsón se efectuó el traslado y tratamiento de reciclables: tres viajes de cartón, con un piso aproximado de tres toneladas por viaje, dos metros cúbicos de nylon y mil kilogramos de vidrio por envío.





Con la ONG RBA Ambiental se realizó el retiro de aceites de cocina usados bajo la Ordenanza 079/23, con cantidades en proceso de confirmación. Con la ONG Mundo Sano se efectuó el retiro de cartón con inclusión social, con un total superior a tres toneladas.





Desarrollo humano y social





Se desarrollaron capacitaciones gratuitas para empleados municipales en primeros auxilios, seguridad, manipulación de residuos, Ley Micaela, uso seguro de motosierras y manipulación de alimentos, entre otras. Más de 300 personas participaron. Se dictaron cursos y se entregó equipamiento en el SUM de Puerto Patriada en el marco del taller de panadería básica.





Se creó la Biblioteca de Puerto Patriada con aportes de instituciones locales. El municipio participó del Programa MUNA–UNICEF mediante un diagnóstico y un plan de acción en niñez y adolescencia y recibió una distinción por su trabajo en esta materia.





Se asistió a 52 personas que perdieron subsidios de energía y se entregaron kits de semillas a 500 productores: 250 en El Hoyo, 100 en Lago Puelo, 50 en Epuyén, 50 en El Maitén y 50 en Cholila. Se entregó nylon a productores. En el marco del Programa Raíces se concretaron 38 pequeños invernáculos familiares y 35 a través del Banco de Herramientas, junto con un aporte total de $30.536.377 a 11 beneficiarios.





Se realizó la iluminación del callejón de Inmigrantes, con cantidad de luminarias en proceso de confirmación y firma de convenios correspondiente.





Deporte y recreación





Se realizaron los Juegos Comunales 2025 con sede en atletismo y tenis de mesa, con más de cien atletas. Continúan activas diez escuelas deportivas municipales: newcom, handball, básquet, vóley, entrenamiento funcional, tela, equilibrio, atletismo, tenis y patín.





El municipio fue sede de los Juegos Chubutenses para Adultos Mayores 2025, con más de doscientos participantes provenientes de El Maitén, Lago Puelo, Epuyén, Cholila y El Hoyo.





Se desarrollaron actividades de juegos tradicionalistas, con disciplinas en evaluación.

Se realizaron veinte talleres y actividades culturales en diversas áreas: cerámica, cestería, costura, pilates, chi kung, tango, circo, educación corporal, GAP, danzas y juegos, verticales y equilibrio, jiu jitsu, rap, canto, fotografía, operador de PC, pesca deportiva y tapicería.





Modernización y gestión





Se instaló una antena 4G que brinda servicio a El Hoyo, Las Golondrinas y Cerro Radal y se creó un sistema interno de gestión municipal mediante una plataforma digital.





Se desarrollaron cursos gratuitos con más de 300 participantes, entre ellos uso seguro de motosierras, manipulación de alimentos, castraciones, panadería, repostería y capacitación para boleta única en el marco de las elecciones 2025, entre otros.





Se recuperó el camping municipal tras el vencimiento del convenio en 2021. Se equipó el camping y el SUM y se utilizaron las instalaciones para actividades como el Día del Niño, castraciones y vacunaciones.





Se recuperó la sala velatoria, con detalles en confirmación, se finalizó la obra de la sede de la Brigada contra Incendios de Puerto Patriada y se entregaron siete kits forestales de ataque rápido.





Se equipó el área de Protección Civil, con un puesto para funcionamiento de la camioneta y estructura independiente financiada por la Municipalidad. Se realizaron trabajos en la casa de adultos mayores “Primulla Malle”.