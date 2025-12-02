Cómo queda la Cámara de Diputados después del 10 de diciembre

La ceremonia de jura en la Cámara de Diputados el próximo miércoles 10 de diciembre, será un punto de quiebre que marcará un rediseño del equilibrio de poder, una reconfiguración de fuerzas en el tablero legislativo.





Este nuevo mapa del poder parlamentario, cuyo bosquejo inicial ya había empezado a dibujarse el 26 de octubre tras el resultado electoral, terminará de condensarse este martes cuando cada bloque transmita la lista final de los diputados que los integrarán.

En el nuevo sistema de pesos y contrapesos del Congreso, La Libertad Avanza (LLA) engrosará su tamaño ostensiblemente, mientras que Unión por la Patria (UxP) pelea por no seguir sufriendo desprendimientos.





El álbum del nuevo Congreso estará compuesto por diputados que renovaron sus bancas, otros que retornan después de un tiempo y otro grupo importante de legisladores que harán su debut en la Cámara baja.

Los Diputados que renunciaron antes

También hay una lista de diputados que presentaron su renuncia anticipada, y que serán reemplazados por candidatos suplentes que compitieron en 2023.





Entre ellos se encuentran la macrista Silvia Lospennato, que asumirá la banca que ganó en mayo pasado para la Legislatura porteña; Diego Santilli (flamante ministro de Interior) y la libertaria rionegrina Lorena Villaverde (electa por el Senado y con su futuro en un limbo).

-UCR: Pamela Verasay.





-Defendamos Córdoba: Natalia de la Sota.





Los que vuelven

-La Libertad Avanza: Luis Petri.





-Unión por la Patria: Agustín Rossi, Teresa García, Horacio Pietragalla.





-Provincias Unidas: Juan Schiaretti, Gisela Scaglia, Martín Lousteau.

-Frente de Izquierda: Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Romina del Plá, Néstor Pitrola.





Caras nuevas

-La Libertad Avanza: Sebastián Pareja, Karen Reichardt, Alejandro Fargosi, "Tronco" Figluolo, Virginia Gallardo, Patricia Holzman, Nicolás Emma, Laura Soldano, Diego Hartfield.





-Unión por la Patria: Juan Grabois, Jorge Taiana, Caren Tepp, Guillermo Michel, Kelly Olmos, Sebastián Galmarini, Jimena López, Huguito Moyano, Nicolás Trotta, Lucía Cámpora, Fernanda Miño, Adriana Serquis.





-PRO: Fernando De Andreis, Antonela Giampieri.





-Innovación Federal: Oscar Herrera Ahuad.





Cómo quedó la Cámara de Diputados

La Libertad Avanza junto a sus aliados serán la primera minoría en la Cámara de Diputados con un centenar diputados, pero deberá hacer acuerdos con otros bloques dialoguistas para poder sancionar las leyes.





LLA tendrá a partir del próximo 10 de diciembre un bloque de 93 diputados violetas, lo que le permitirá superar con holgura el tercio de la Cámara (86 diputados).

Además, junto a los restos del bloque PRO (14 + 12 que entraron en la lista de LLA), aliados provinciales y ex libertarios quedará a tiro de conseguir el quórum (129) para avanzar con su agenda legislativa.





Por su parte, el peronismo contará con una bancada de 97 integrantes y retendrá la primera minoría, un dato no menor a la hora de repartir los lugares en las comisiones estratégicas donde se negocian los proyectos de ley.

