Concluyó la campaña provincial de gestión de envases vacíos fitosanitarios

El Gobierno de Río Negro informó la finalización de la campaña provincial de gestión de envases vacíos fitosanitarios, desarrollada durante el mes de diciembre en distintas localidades de la provincia. La iniciativa fue organizada por Campo Limpio y acompañada y fiscalizada por la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, en cumplimiento de la Ley Nacional N° 27.279.





Según los datos oficiales, la campaña contó con la adhesión de más de 280 productores agropecuarios y permitió la recuperación de más de 46.000 envases vacíos de fitosanitarios, alcanzando un volumen total superior a los 8.700 kilogramos que fueron incorporados al sistema formal de gestión ambiental.





Desde el organismo provincial destacaron que los resultados reflejan un avance significativo en el cumplimiento de las obligaciones ambientales vinculadas a la actividad agropecuaria, así como un mayor nivel de compromiso del sector productivo con las buenas prácticas y la trazabilidad de los envases utilizados.





Entre las localidades con mayor nivel de participación se señaló a Villa Regina, donde se realizaron varias jornadas de recepción que convocaron a alrededor de 95 productores. En ese marco, se reunieron cerca de 15.000 envases vacíos, lo que da cuenta del grado de concientización alcanzado respecto de la correcta gestión de este tipo de residuos.





En relación con el destino final, los envases recuperados —previamente sometidos al triple lavado cuando corresponde— ingresan a circuitos productivos formales. El plástico reciclado es transformado en productos habilitados y seguros, como postes, varillas, tubos para fibra óptica y otros insumos industriales, en línea con los principios de la economía circular y la reducción del impacto ambiental.





La Secretaría de Ambiente y Cambio Climático subrayó la importancia de continuar fortaleciendo este tipo de acciones conjuntas, que permiten consolidar el sistema de gestión previsto por la normativa nacional y avanzar hacia una producción agropecuaria más segura, responsable y sostenible en el territorio rionegrino.

