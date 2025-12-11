Cortes de energía eléctrica programados por alerta meteorológica

El primero será el viernes, de 11:00 a 18:00, y alcanzará: Mallín Ahogado, Villa Turismo, Cerro Amigo, Loma del Medio y Costa del Rio Azul. El segundo será el sábado, entre las 12:00 y las 18:00, y afectará los mismos sectores.

Es importante destacar que el SPLIF definió estas labores ante nuevo alerta meteorológica por vientos fuertes para los próximos días, y que durante los cortes, Edersa recorrerá minuciosamente todas las instalaciones antes de regularizar el servicio, de manera que este proceso pueda realizarse en forma segura para nuestros operarios y la comunidad afectada, por lo que la interrupción podría demandar un espacio mayor de tiempo.