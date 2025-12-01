Detienen en Esquel a empresario prófugo por una estafa millonaria en Corrientes





El hombre, buscado a nivel nacional por un fraude superior a los $67 millones en servicios de catering, fue ubicado en un hotel céntrico tras una investigación conjunta entre policías de Chubut y Corrientes.

En un operativo coordinado entre la División Policial de Investigaciones (DPI) de Esquel y la Policía de Corrientes, este lunes fue detenido en la ciudad chubutense un empresario correntino acusado de liderar un megafraude que supera los 67 millones de pesos.

La captura se concretó a las 13:55, en la puerta de un hotel céntrico de Esquel, donde el hombre —identificado como Ojeda, propietario de la firma “Food Lab Catering y Eventos”— se había ocultado mientras era buscado intensamente en todo el país. La orden de detención había sido emitida por el juez penal de Corrientes, Leandro Andrés Maciel, en el marco de una causa por el delito de estafa.

Según la investigación iniciada en aquella provincia, al menos doce personas denunciaron haber sido engañadas tras contratar servicios de catering para eventos sociales y empresariales. Todas relataron haber abonado grandes sumas por adelantado, pero los servicios nunca se prestaron ni se reintegró el dinero. El perjuicio económico total fue estimado en $67.570.000, de acuerdo con los contratos incumplidos analizados por la Justicia.

Las denuncias —radicadas en la Comisaría 16ª y en la Dirección de Delitos Complejos y Delitos Informáticos de Corrientes— derivaron en la apertura del Legajo Fiscal que permitió avanzar en la investigación. En paralelo, la causa tomó notoriedad pública cuando la hermana del empresario denunció su presunta desaparición el 6 de noviembre de 2025, lo que activó el Protocolo de Búsqueda de Persona. No obstante, los investigadores determinaron posteriormente que el sujeto había salido de su domicilio un día antes, portando bolso y valija, lo que reforzó la hipótesis de una fuga planificada.

Tareas de inteligencia y cruces de información entre ambas policías permitieron establecer primero que Ojeda se había trasladado a El Bolsón (Río Negro) y, posteriormente, a Esquel. Con esos datos, el personal de Investigaciones de Chubut realizó diligencias de campo que llevaron finalmente a su individualización y detención en pleno centro de la ciudad.

Tras el procedimiento, se notificó de inmediato a las autoridades judiciales de Corrientes y de la jurisdicción local. Ojeda quedó alojado en una comisaría de Esquel, a disposición del juez requirente y a la espera de la audiencia de control de detención.

La aprehensión representa un paso significativo en una causa de alto impacto para la justicia correntina, tanto por la magnitud del perjuicio económico como por la cantidad de damnificados, y destaca el trabajo conjunto entre fuerzas policiales de distintas provincias en el marco de una investigación interjurisdiccional que permitió dar con el sospechoso.