Diplomatura en Jurisprudencia de la Corte, con puntaje para el Consejo de la Magistratura



La Diplomatura en Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación brindará puntaje para los concursos más frecuentes del Consejo de la Magistratura de Río Negro, según se desprende de la cantidad de horas cátedra y la reglamentación del órgano. La Diplomatura en Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación brindará puntaje para los concursos más frecuentes del Consejo de la Magistratura de Río Negro, según se desprende de la cantidad de horas cátedra y la reglamentación del órgano.

Desde la Escuela de Capacitación Judicial se invitó a participar de la Segunda Etapa de la Diplomatura en Jurisprudencia de la CSJN, dictada junto a la Universidad de San Andrés (UdeSA).

Esta segunda etapa es independiente de la anterior y no requiere haber cursado la dictada en 2025.

La iniciativa académica propone nuevos ejes jurisprudenciales de la Corte Suprema: Derechos Humanos, Derecho Administrativo, Recurso Extraordinario, Constitucionalización del Derecho Civil, rol del precedente, Derecho a la Salud, Derecho de Consumidores y Usuarios, Nuevas Tecnologías, Recurso de Queja, Doctrina de los Actos Propios, Principio de Congruencia e Iura Novit Curia.

Los docentes del posgrado serán secretarios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y profesores UdeSA.

Hasta el 20 de diciembre rige un arancel bonificado con opciones en un pago o 3 cuotas.

La inscripción y el pago está disponible en: https://escuelajudicial.jusrionegro.gov.ar/2025/11/14/diplomatura-en-jurisprudencia-de-la-corte-suprema-segunda-etapa-independiente-de-la-anterior-2026