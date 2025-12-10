Dos detenidos por incendiar contenedores frente a la Comisaría de El Bolsón



Dos sujetos fueron detenidos durante la madrugada de este jueves en El Bolsón, acusados de provocar un incendio en dos contenedores de basura ubicados frente a la Comisaría 12. Según fuentes policiales, el hecho habría sido una represalia luego de que no se les permitiera visitar a sus amigos, quienes se encuentran detenidos por distintos hechos delictivos. Dos sujetos fueron detenidos durante la madrugada de este jueves en El Bolsón, acusados de provocar un incendio en dos contenedores de basura ubicados frente a la Comisaría 12. Según fuentes policiales, el hecho habría sido una represalia luego de que no se les permitiera visitar a sus amigos, quienes se encuentran detenidos por distintos hechos delictivos.





La situación comenzó cuando los dos individuos se presentaron en la unidad policial para solicitar el acceso a los calabozos. Al recibir la negativa, se retiraron del edificio y minutos después decidieron prender fuego a dos contenedores de residuos instalados sobre la plaza Pagano, justo frente a la dependencia policial.





Personal que se encontraba de guardia advirtió rápidamente las llamas y dio aviso a las unidades cercanas. Uno de los autores fue detenido en las inmediaciones, mientras intentaba alejarse del lugar. El segundo fue atrapado pocas cuadras más adelante, luego de un operativo de búsqueda.

Ambos sujetos quedaron alojados en la misma comisaría donde habían intentado realizar la visita. La Fiscalía inició actuaciones por daños, mientras se aguarda el avance de la investigación y la evaluación de posibles agravantes por la intencionalidad del hecho.