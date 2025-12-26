Dos rionegrinos en el Top 5 de alcoholemia nacional durante Navidad



La Navidad dejó un dato incómodo y preocupante para Río Negro: la provincia quedó entre las que registraron las alcoholemias más altas del país durante los controles realizados en todo el territorio nacional. La Navidad dejó un dato incómodo y preocupante para Río Negro: la provincia quedó entre las que registraron las alcoholemias más altas del país durante los controles realizados en todo el territorio nacional.





El dato surge a partir de los operativos de tránsito desplegados durante el feriado, donde dos conductores rionegrinos ingresaron al Top 5 nacional por los niveles de alcohol detectados en sangre.





Registros extremos en Bariloche y Las Grutas





Según se informó, uno de los casos se registró en San Carlos de Bariloche, mientras que el otro ocurrió en Las Grutas. Ambos conductores superaron ampliamente lo permitido, infringiendo de manera directa la Ley de Alcohol Cero, vigente en la provincia de Río Negro.





Los valores detectados no solo excedieron el límite legal, sino que también se ubicaron entre los más altos a nivel país, lo que encendió las alarmas de las autoridades viales.





Preocupación por la seguridad vial





Desde los organismos de control remarcaron que este tipo de conductas representa un grave riesgo para la seguridad vial, tanto para quienes conducen como para terceros.





En ese sentido, recordaron que los controles continuarán intensificándose durante el verano, especialmente en zonas turísticas, con el objetivo de prevenir siniestros viales y reforzar la concientización sobre el consumo de alcohol al volante.