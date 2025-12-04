El Bolsón recibió un reconocimiento nacional por el Programa Ciudades Planificadas



La Municipalidad de El Bolsón presentó oficialmente el Instrumento Básico de Planificación (IBP), una herramienta estratégica que marca un punto de inflexión en la gestión del desarrollo urbano y que recientemente obtuvo un reconocimiento nacional en el Programa Ciudades Planificadas, impulsado por la Red de Innovación Local (RIL). La iniciativa fue destacada por su calidad técnica, la capacidad instalada dentro del municipio y la madurez institucional del proceso.

El intendente Bruno Pogliano encabezó la presentación y subrayó que este paso “no busca juzgar el pasado, sino hacernos cargo del presente para construir el futuro de El Bolsón con planificación, datos y visión estratégica”.

El IBP surge como respuesta a décadas de crecimiento acelerado que generaron presión sobre los servicios públicos, el ambiente y la infraestructura. Con esta herramienta, el Municipio ordena información territorial, consolida diagnósticos, define lineamientos urbanos y establece una hoja de ruta hacia el Centenario de la ciudad.

El documento fue elaborado por el Equipo Técnico Local del Municipio, con acompañamiento metodológico de RIL. La organización resaltó que el proceso de El Bolsón es uno de los más completos de la cohorte, destacando el trabajo interdisciplinario, la gobernanza fortalecida y el salto en la capacidad de planificación local.

El IBP ya se encuentra disponible para consulta pública. Con esta base técnica e institucional, El Bolsón inicia una etapa orientada a construir una ciudad más ordenada, equilibrada y sostenible en las próximas décadas.