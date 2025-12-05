El Bolsón se prepara para celebrar su Centenario con un amplio programa comunitario

La localidad se encamina a celebrar sus 100 años y el municipio ya comenzó a dar a conocer los preparativos, la comisión del Centenario detalló parte del trabajo que vienen realizando y convocó a la comunidad a participar activamente.





Adriana del Agua, secretaria y jefa de Gabinete del municipio, y coordinadora de la comisión, remarcó que “el 28 de enero vamos a cumplir 100 años y vamos a celebrarlo. Y celebrar es que participen absolutamente todos los vecinos, todas las instituciones”. Además, invitó a quienes posean documentos, fotos u objetos históricos a acercarlos al municipio, especialmente a Mario Mastroianni y Denis, quienes están a cargo de esa área.

Adriana del Agua explicó que se está trabajando en la reconstrucción del “camino de los pioneros”, un recorrido cargado de valor histórico y turístico. “Es un lugar hermoso turísticamente también y que tiene mucha historia”, señaló.





La comisión también avanza en dos proyectos de ordenanza que incorporarán, de manera formal, los nombres de aquellos hombres y mujeres que dejaron huella en la vida de la comunidad. “Vamos a reconocer a los que hicieron historia en este lugar a partir del 28 de enero de 1926 y también a quienes vinieron antes”, adelantó.





Además, se pondrá en valor la denominación original de la localidad: “Antes se llamaba El Bolsón Valle Nuevo”, invitando a toda la comunidad a sumarse a esta celebración simbólica. “Pongamos globos en nuestras casas… que cada uno festeje y sea parte de los 100 años de historia de este pueblo pujante”, expresó Adriana del Agua.





Denis integrante de la comisión de objetos históricos contó que trabajan junto a Sonia Cuevas, Inés Rubilar y otros colaboradores en la recopilación de elementos que reflejen la vida cotidiana de los pioneros, recordó que muchos de esos objetos representan momentos agrícolas, comerciales o domésticos de una época en la que no había servicios básicos. Entre ellos mencionó luminarias antiguas, herramientas y hasta “un viejo tractor que se utilizaba para la cosecha”, hoy en propiedad de la familia Azcona, pionera en el sector agrícola.





Para resguardar el valor histórico y afectivo de esos bienes, explicó que se está elaborando un convenio: “Es un acta de préstamos, es una responsabilidad también para la municipalidad y para quien presta esos objetos”. La exposición se realizará durante tres días en el Museo de la Casa del Bicentenario.





Intervenciones en la calle Roca y un paseo histórico





En cuanto a obras visibles para el Centenario, la comisión confirmó que ya está en marcha la construcción de la plazoleta del centenario sobre calle Roca. Pero además, hay un proyecto mayor: la creación de un paseo con tótems informativos que narrarán la historia local.





“Vamos a ir relatando la historia del Bolsón, en realidad del Valle Nuevo que fue el primer nombre”, indicó Denis, citando incluso la canción de Marcelo Berbel que reivindica esa denominación.





El recorrido también rescatará la historia más antigua del valle. “La historia social de El Bolsón no se inicia en la fecha del Centenario, sino a través de los sitios arqueológicos”, subrayó. Y agregó que se reconocerá la preexistencia de pueblos originarios y la migración de familias andinas del siglo XIX que fueron parte del nacimiento de la actual comunidad.





Una invitación abierta





El municipio insistió en que esta celebración será colectiva. Desde los preparativos hasta la difusión de objetos históricos, todas las propuestas buscan que el Centenario sea un punto de encuentro.





“Festejemos con alegría ese día, seamos parte de los 100 años de historia de este pueblo heterogéneo pero tan lindo”, concluyó Adriana del Agua

La comisión organizadora presentó avances, proyectos y convocó a vecinos e instituciones a sumarse a la celebración del 28 de enero.