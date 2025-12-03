El Bolsón vivió un día histórico: Weretilneck y Pogliano firmaron la obra del Plan Rector de Cloacas por $23.000 millones

En la Casa de la Cultura y el Bicentenario se desarrolló uno de los actos más esperados por la comunidad: la firma del contrato para iniciar el Plan Rector de Cloacas, una obra reclamada durante décadas y que, con una inversión superior a los 23.000 millones de pesos, promete transformar la infraestructura sanitaria de la localidad.





“Es una de las obras más grandes de la historia del Bolsón”





El gobernador Alberto Weretilneck, al tomar la palabra, destacó el carácter histórico de la firma y el impacto ambiental y social que tendrá el proyecto:





“Es un día histórico. Creo que es una de las obras más grandes de la historia de nuestro Bolsón en tamaño, en años de ejecución, en monto de dinero y en impacto ambiental y social.”





El mandatario explicó que el nuevo sistema permitirá dejar atrás prácticas que ya no responden al crecimiento poblacional, como los pozos ciegos y absorbentes:





“Nos va a permitir no contaminar la napa, cuidar más el río Quemquemtreu y el Lago Puelo. Para los vecinos es un ahorro económico y una mejora en la salud. Hoy el 45% de la planta urbana tiene cloacas; en pocos años vamos a llegar al 95%.”





Tres años de ejecución y licitación con doble sobre





Weretilneck detalló que la obra tiene un plazo de ejecución de tres años, aunque se trabajará para agilizarla.





Además explicó el mecanismo de licitación utilizado:





“Hoy se evalúan las capacidades técnicas y antecedentes de las empresas. Por el tamaño y exigencia de la obra, no se va directamente al precio: primero debemos saber si las empresas están en condiciones técnicas, económicas y financieras.”





También agradeció a la CAF Banco de Desarrollo de América Latina por el financiamiento y confirmó que el proceso de selección avanzará durante las próximas semanas.





Pogliano: “Es el Bolsón del futuro, una obra ambiental que piensa en los jóvenes”





El intendente Bruno Pogliano se mostró visiblemente emocionado al remarcar lo que significa para la localidad concretar esta obra:





“Es un antes y un después. Es una obra de saneamiento, ambiental, que piensa en los jóvenes y en el Bolsón del futuro.”





El jefe comunal también recordó que la firma del plan cloacal se suma a otras obras estratégicas que vienen avanzando en simultáneo:





“Estamos trabajando en la ampliación de gas junto al gobernador Nacho Torres, los pluviales de Rivadavia, la terminal de ómnibus, el centro de salud de Mallín Ahogado, las pasarelas… Es uno de los niveles de obra pública más altos en mis 10 años de gestión.”





Empleo local y dinamización económica





Ambos mandatarios coincidieron en que el inicio del Plan Rector generará un movimiento económico importante:





Weretilneck: “Una obra de esta magnitud va a dinamizar la economía del Bolsón y generar muchísimos puestos de trabajo.”





A su vez, el gobernador repasó obras provinciales que están en plena marcha, como el centro de salud de Mallín Ahogado, y destacó el trabajo coordinado entre municipio y provincia.





Relación con Nación y el contexto económico





Consultado por la posibilidad de nuevos financiamientos nacionales, Weretilneck fue claro:





“No creo. Es el mismo gobierno con modales distintos. No hay financiamiento para obras.”





Sin embargo, aclaró que la Nación sí autorizó financiamientos externos indispensables:





“La semana pasada autorizaron créditos por 5 millones de dólares. El 80% es para el SPLIF y para obras en El Bolsón. No tenemos inconvenientes con ese tipo de trámites.”





El mandatario también advirtió sobre la caída de la coparticipación federal:





“La provincia y los municipios dejamos de percibir 10.000 millones. No hay consumo, hay más desempleo, y eso impacta en la recaudación.”





A pesar de ello, aseguró que Río Negro presentará un presupuesto 2026 equilibrado, sin endeudamiento y con una fuerte inversión educativa.