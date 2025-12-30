El COP cerró el año con eje en la prevención de incendios forestales

Esta semana se realizaron las últimas reuniones del año del Comité Operativo de Prevención de Incendios Forestales (COP) en San Carlos de Bariloche y El Bolsón, marcando el cierre de un trabajo sostenido que el Gobierno de Río Negro viene desarrollando en materia de prevención, planificación y comunicación frente al riesgo de incendios.

Los encuentros reunieron a equipos provinciales, el SPLIF, municipios, organizaciones sociales e instituciones educativas, en una instancia de balance y puesta en común de las acciones que se vienen implementando de manera articulada. En este marco, se puso en valor el enfoque integral de la gestión, que prioriza la prevención como eje central y apuesta a una comunicación clara, accesible y permanente hacia la comunidad.

Durante las reuniones se repasó la campaña de prevención que ya está en marcha en toda la región, con herramientas concretas como la difusión diaria del índice de peligrosidad, los partes oficiales que informan la situación en cada zona, el material gráfico con código QR que orienta sobre qué se puede y qué no se puede hacer ante condiciones de riesgo extremo, y la cartelería preventiva instalada en accesos y puntos estratégicos de las ciudades.





El cierre del COP refleja el trabajo anticipado y coordinado que se viene llevando adelante, entendiendo que la prevención de incendios forestales es una tarea colectiva que requiere información, responsabilidad y presencia del Estado en el territorio.

De no registrarse emergencias, se prevé que la primera reunión del próximo año se realice durante la primera semana de marzo, dando continuidad a una agenda que busca fortalecer la protección de las comunidades y del ambiente.