El Manso: Almanzán destaco la licitación de nuevas aulas del CET 35

Noticias Del Bolson diciembre 17, 2025





El Comisionado de Fomento de El Manso, Carlos Almanzán, destacó el compromiso asumido por el Gobernador de la provincia de Río Negro, Alberto Weretilneck, durante su última visita a la Comisión de Fomento, donde se comprometió a agilizar los tiempos administrativos para concretar la licitación destinada a la construcción de nuevas aulas del Centro de Educación Técnica N° 35.

En ese marco, Almanzán puso en valor no solo la palabra empeñada por el Gobernador, sino también la rapidez con la que se avanzó en los términos y plazos necesarios para dar respuesta a una demanda concreta de la comunidad educativa. “Esto permitirá que los chicos puedan contar, lo antes posible, con mejores condiciones y mayor comodidad en sus espacios de estudio”, señaló.

Según se informó oficialmente, el próximo lunes 22 de diciembre, el área de Infraestructura Escolar del Ministerio de Educación y Derechos Humanos llevará adelante la licitación para la ampliación de dos aulas en el CET 35 de El Manso. En ese sentido, se convoca a las empresas interesadas a participar del proceso licitatorio, debiendo ingresar al sitio https://compras.rionegro.gov.ar/
 o dirigirse personalmente al Ministerio de Educación y Derechos Humanos, ubicado en Roca 260 de la ciudad de Viedma.




La obra proyectada responde al incremento sostenido de la matrícula anual y tiene como objetivo garantizar la continuidad del servicio educativo en un marco de calidad. El proyecto contempla la construcción de dos nuevas aulas y un depósito de apoyo logístico, que permitirá mejorar la funcionalidad general del edificio.

Las nuevas aulas posibilitarán absorber el crecimiento de estudiantes y favorecer una organización pedagógica con grupos de tamaño adecuado, mientras que el depósito brindará un espacio específico para el resguardo de mobiliario, materiales didácticos y equipamiento, liberando superficie útil dentro de las salas de clase.

Desde la Comisión de Fomento destacaron que este avance es el resultado de gestiones sostenidas y del trabajo articulado con el Gobierno provincial, reafirmando el compromiso de seguir fortaleciendo la educación técnica en la región.









