El Manso se prepara para celebrar la hermandad chileno-argentina en un fin de semana de tradición y encuentro



Aunque este año la coordinación llegó con poco margen debido al recambio de autoridades en Chile, la comunidad de El Manso ultima detalles para vivir una nueva edición de la histórica fiesta binacional que tiene como símbolo la casa de Doña Etelvina Bahamonde. Aunque este año la coordinación llegó con poco margen debido al recambio de autoridades en Chile, la comunidad de El Manso ultima detalles para vivir una nueva edición de la histórica fiesta binacional que tiene como símbolo la casa de Doña Etelvina Bahamonde.





Un encuentro que nace en la frontera y en la memoria de los pobladores





Este fin de semana, la hermandad chileno-argentina volverá a ser protagonista en la comuna rural de El Manso. Una celebración que, con los años, se convirtió en una tradición identitaria de la zona, y que encuentra su origen en un punto muy especial: la histórica casa de Doña Etelvina Bahamonde, donde un monolito marca el límite entre ambos países.



Foto de archivo Foto de archivo

“Es un lugar increíble. La familia dormía en Chile y almorzaba en Argentina. Las dos banderas están ahí, juntas, y vale la pena conocerlo”, contó el comisionado de fomento Carlos Almanzán





Paso León, escenario natural de una fiesta que convoca a dos naciones





El corazón de la celebración se ubica en Paso León, del lado chileno, donde cada año se organiza una fiesta que reúne a familias, artistas, músicos y emprendedores gastronómicos. Sin embargo, este 2025 la organización tuvo desafíos particulares.





“Este año es un poco complicado porque en Chile asumieron nuevas autoridades y recién hace dos semanas pudimos coordinar algo. Y una fiesta tan linda no se puede organizar en tan poco tiempo”, explicó Almanzán.





Aun así, la comunidad de El Manso decidió acompañar el encuentro. “Estamos colaborando con algunos equipos de sonido y algunos elementos, pero no estamos participando de lleno. Ya hablamos con ellos para que en marzo empecemos a trabajar de verdad, porque es una fiesta muy grande, con mucha convocatoria”, agregó.



Foto de archivo Foto de archivo

Una celebración que merece crecer





El comisionado remarcó que la fiesta binacional necesita planificación anticipada para mantener su esencia y potenciar su alcance.

“Es una fiesta que convoca a mucha gente, artistas y sobre todo gastronomía de toda la zona. Se merecen que las autoridades estén presentes y eso requiere tiempo para organizar. La idea es hacerla más importante y más grande”, aseguró.





Para Almanzán, la clave es que el evento refleje la importancia histórica y simbólica del lugar: “El área se lo merece. Todos deberían poder venir y participar, pero con todo bien organizado”.





El Manso ya está listo para recibir al turismo





A la par de la preparación para la fiesta binacional, El Manso ya muestra señales de temporada. Según el comisionado, los trabajos de mantenimiento y embellecimiento están terminados.





“Vemos los carteles en condiciones, los miradores limpios. Están preparando todo porque el turismo ya empezó a llegar. El fin de semana largo tuvimos una concurrencia importante”, destacó.





Con naturaleza imponente, tradición fronteriza y un espíritu comunitario que se mantiene vivo pese al paso del tiempo, El Manso se dispone a vivir otro capítulo de una celebración que une a dos pueblos en un mismo abrazo cordillerano.