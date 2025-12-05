El SPLIF dio por extinguido el incendio en Cerro Otto

Luego de que el incendio alcanzara el estado controlado, durante los últimos días se sostuvieron tareas de enfriamiento, recorridas y vigilancia permanente, sin registrarse reactivaciones dentro ni fuera del área afectada. Con la comprobación final realizada este jueves por la tarde, se confirmó que no quedan focos activos ni posibilidades de reinicio, por lo que el incendio se considera formalmente extinguido.





En el operativo intervinieron brigadistas del SPLIF Bariloche junto a ICE Nahuel Huapi y bomberos Melipal, que trabajaron directamente en el combate del incendio.





Asimismo, para las tareas de abastecimiento de agua colaboraron los cuarteles de bomberos Melipal, Centro y Ruca Cura, garantizando el suministro continuo durante toda la operación.





El trabajo en terreno se complementó con el apoyo aéreo de un helicóptero y un avión anfibio provistos por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF). El SNMF contrata y coordina medios aéreos para acompañar a las provincias en el marco del Sistema Federal de Manejo del Fuego, por lo que estos recursos pueden movilizarse desde distintas bases según la disponibilidad operativa.

La Fiscalía continúa con la investigación para determinar el origen del incendio, con asistencia de la Policía de Río Negro como auxiliar.





Se recuerda a la población la importancia de reportar cualquier columna de humo o situación sospechosa al 103, para garantizar una respuesta rápida y prevenir nuevos focos.

