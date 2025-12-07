El Turbio: el incendio cumple más de una semana activo y avanza sobre el Valle del Arroyo Jara

Detectado el 1 de diciembre en la zona de Loma de la Chancha, el fuego mantiene un comportamiento extremo favorecido por la meteorología y la carga de combustible vegetal. En las últimas 48 horas avanzó un kilómetro sobre el Valle del Arroyo Jara.

Un foco que nació con la tormenta

El Servicio Provincial del Manejo del Fuego (SPMF) confirmó que el incendio en El Turbio se originó el pasado fin de semana, asociado a actividad eléctrica. Aunque se registraron precipitaciones en la región, la falta de homogeneidad en las lluvias dejó sectores completamente secos, lo que explica el comportamiento irregular pero agresivo del fuego.

El foco fue oficialmente detectado el lunes 1 de diciembre en la zona conocida como Loma de la Chancha.

Humo, baja visibilidad y complicaciones para operar

Entre ayer y hoy, la zona registró un aumento de temperatura, pero durante la mañana una marcada inversión térmica dejó el aire “tapado”: poca dispersión de humo y baja visibilidad, lo que impidió el trabajo normal de los medios aéreos.

Ya por la tarde, el incremento en la velocidad del viento provocó reactivaciones y avance del fuego, que continúa mostrando un comportamiento extremo.

Condiciones críticas y riesgo de nuevos focos

Las autoridades advirtieron que la combinación de altas temperaturas, vientos cambiantes y gran disponibilidad de combustibles vegetales favorece la rápida propagación.

Según el pronóstico especial de incendios elaborado por SNMF.AFE – SMN, para mañana se esperan tormentas aisladas, un factor que incrementa el riesgo para el personal en terreno y limita la operatividad aérea. También se mantiene la posibilidad de nuevos focos provocados por rayos.

Avance sobre el Valle del Arroyo Jara

Entre ayer y hoy se estima un avance de aproximadamente 1 kilómetro sobre el Valle del Arroyo Jara, una señal de la velocidad con la que evoluciona el incidente.

Información oficial y mapa de puntos calientes

La Secretaría de Bosques compartió un mapa de anomalías térmicas detectadas por sensores satelitales VIIRS de la NASA, con pasadas registradas durante la madrugada y primeras horas de la tarde. El material fue elaborado por Antje Siebert (Área SIG de la Secretaría de Bosques).

El SPMF, dependiente de la Secretaría de Bosques, continúa siendo la fuente oficial y la institución a cargo del combate del incendio.