Elecciones en UTHGRA: Rosa Negrón convoca a participar

Este lunes 29 de diciembre, se llevarán adelante las elecciones gremiales en UTHGRA, el sindicato que nuclea a las y los trabajadores hoteleros y gastronómicos.

En este marco, Rosa Negrón, candidata a Secretaría General por la Lista Roja, convocó a las y los afiliados a participar del proceso electoral y ejercer su derecho al voto.

“Compañeras y compañeros hoteleros y gastronómicos, este lunes 29/12 los invitamos a votar a nuestra delegación. Tu participación es importante”, expresó la candidata.

La jornada electoral se desarrollará en las seccionales del gremio, donde las y los trabajadores afiliados podrán definir la conducción sindical.

📍 Lugar: seccionales de UTHGRA

📅 Fecha: lunes 29 de diciembre