En 2 meses, FOGARÍO ya acompañó a 26 pymes rionegrinas

Además, el Fondo obtuvo un rendimiento de inversiones de $306 millones y avanzó en la consolidación de sus procesos internos y trámites regulatorios ante CNV, Caja de Valores y MAV, pasos necesarios para ampliar su operatoria en el mercado de capitales.





En paralelo, FOGARÍO fortaleció su presencia territorial, especialmente en zonas vinculadas a proyectos estratégicos como el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur, y acompañó a cámaras y sectores productivos que buscan integrarse a las cadenas de valor provinciales.





La herramienta es de fácil acceso para todas las pymes rionegrinas: se completa el formulario de consultas en su página web, y luego son contactadas por el agente comercial más próximo a la localidad para coordinar una entrevista.

FOGARÍO cerró su segundo mes de gestión con buenos resultados y un crecimiento constante en el acompañamiento financiero a empresas de la provincia. En octubre y noviembre garantizó créditos por $1.086 millones para 26 pymes de 10 localidades, ayudando a sostener su actividad, impulsar inversiones y cuidar las fuentes de trabajo.El trabajo combina acuerdos con bancos y asistencia directa a las empresas a través de sus agentes comerciales, para que más pymes puedan acceder a capital de trabajo y financiar su crecimiento. En este período se concretaron 20 operaciones con la banca tradicional y 6 a través del Consejo Federal de Inversiones, mientras que otras 16 siguen en evaluación. La distribución equilibrada entre regiones y sectores productivos permitió evitar concentraciones y asegurar que la herramienta llegue a todo el territorio.El Fondo forma parte de una estrategia integral del Gobierno que apunta a fortalecer el entramado productivo de la provincia, ofreciendo herramientas y acompañamiento técnico a las pymes para que puedan crecer, generar empleo e integrarse en cadenas de valor.