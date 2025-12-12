Extinguido el incendio en el cerro Saturnino

Noticias Del Bolson diciembre 12, 2025


Gracias a la rápida respuesta de SPLIF y con el apoyo de bomberos voluntarios fue posible extinguir un incendio iniciado en Cerro Saturnino. Las llamas afectaron una superficie de 30x5 de matorral nativo y exótico. 

Se trabajó con autobombas y con abundante agua para enfriar el lugar.






⚠️Recordamos que estamos en un contexto de alerta meteorológica en el que cualquier descuido puede terminar en un incendio de magnitud. 
🔥 Ante cualquier columna de humo llamar pronto al 103











