Extinguido el incendio en el cerro Saturnino





Gracias a la rápida respuesta de SPLIF y con el apoyo de bomberos voluntarios fue posible extinguir un incendio iniciado en Cerro Saturnino. Las llamas afectaron una superficie de 30x5 de matorral nativo y exótico.





Se trabajó con autobombas y con abundante agua para enfriar el lugar.













⚠️Recordamos que estamos en un contexto de alerta meteorológica en el que cualquier descuido puede terminar en un incendio de magnitud.

🔥 Ante cualquier columna de humo llamar pronto al 103