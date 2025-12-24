Hallaron armas caseras y celulares tras requisa en el Penal de Bariloche

El Servicio Penitenciario Provincial intensificó las requisas en las cárceles de Río Negro por orden del Ministerio de Seguridad y Justicia. En ese marco, se realizó un importante operativo en el Establecimiento de Ejecución Penal III de Bariloche, donde se secuestraron armas caseras, bebidas prohibidas y otros elementos peligrosos.

La medida busca reducir la conflictividad interna y prevenir hechos de violencia en un período especialmente sensible para los internos, como lo son las fiestas de Navidad y Año Nuevo, cuando el encierro se vive con mayor tensión emocional.





El procedimiento se realizó durante la mañana del martes 23 de diciembre y abarcó la totalidad de los pabellones, celdas especiales y sectores comunes del penal barilochense. La intervención fue coordinada, planificada y ejecutada con personal penitenciario, grupos especiales, celaduría y área de sanidad, bajo estrictos protocolos de seguridad y control. El objetivo fue claro: anticiparse a posibles conflictos y preservar la integridad física tanto de los internos como del personal.





En primer lugar, los equipos avanzaron de manera ordenada por cada sector del establecimiento. Los internos fueron retirados de sus celdas, se realizaron controles corporales, inspecciones visuales y revisiones completas de los alojamientos. En cada caso, se garantizó la presencia de observadores y se registraron las actuaciones para dejar constancia del procedimiento. Este esquema permitió avanzar sin improvisaciones y con trazabilidad en cada paso.





Como resultado de la requisa, se logró el secuestro de una importante cantidad de elementos prohibidos, muchos de ellos con alto poder lesivo. Entre lo hallado se contabilizaron armas blancas de fabricación casera, cuchillos adaptados, hierros punzantes, hojas de sierra, utensilios transformados en elementos cortantes, piedras de gran tamaño y bebidas alcohólicas elaboradas con restos de fruta fermentados, llamado "pajarito".





También se detectaron objetos no permitidos que suelen alimentar la violencia intramuros, como celulares y elementos utilizados para prácticas clandestinas.





Sin embargo, el operativo no se limitó solo al secuestro de objetos. En paralelo, el personal penitenciario debió intervenir ante episodios de resistencia y reacciones violentas por parte de algunos internos, en su mayoría hombres jóvenes y adultos alojados en distintos pabellones.





Frente a estas situaciones, se aplicaron técnicas de reducción reglamentarias y se dio intervención inmediata al área de sanidad, garantizando la atención médica correspondiente y la posterior reintegración a los sectores de alojamiento.





En este contexto, desde el Ministerio de Seguridad y Justicia se remarcó que la intensificación de las requisas responde a una política preventiva sostenida, especialmente en fechas sensibles. Las fiestas de fin de año suelen profundizar el impacto emocional del encierro, ya que los internos atraviesan Navidad y Año Nuevo lejos de sus familias, lo que incrementa la ansiedad, la angustia y el riesgo de conflictos.





Por eso, el refuerzo de los controles apunta no solo a neutralizar elementos peligrosos, sino también a ordenar la convivencia dentro de las unidades, reducir tensiones y evitar situaciones que puedan derivar en hechos graves.





Finalmente, el operativo concluyó sin incidentes mayores, con la totalidad de los internos reintegrados a sus celdas.