Hospital de Área El Bolsón: balance de un año complejo, con avances y desafíos pendientes



A pocos días del cierre del año, el Hospital de Área de El Bolsón atraviesa un proceso de balance marcado por dificultades estructurales, pero también por avances significativos logrados a partir del trabajo colectivo. Así lo expresó el doctor Pedro Water, titular del Departamento de Atención Primaria de la Salud (DAPA), al evaluar el recorrido institucional durante 2025.





El funcionario describió el año como “complejo desde el inicio”, atravesado por el recambio de conducción, el impacto del incendio que afectó a la región y un contexto nacional de retracción de políticas públicas que tuvo repercusiones directas en el sistema sanitario provincial y local. “Todo eso obligó a reordenar la institución y repensar su funcionamiento”, señaló.





Uno de los principales logros destacados fue la recuperación de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), que se encontraba prácticamente cerrada o inhabilitada. “Fue posible gracias a la unión de los trabajadores, sin distinción de roles ni servicios. Médicos, enfermeros y personal en general entendimos que había un proyecto común: volver a poner de pie al hospital”, remarcó Water.

El Hospital de Área El Bolsón cumple un rol clave no solo para la ciudad, sino para toda la comarca andina, incluyendo localidades cercanas que no cuentan con servicios sanitarios de igual complejidad, e incluso pacientes provenientes de zonas rurales de Chile. En ese contexto, el sector público se convierte en la principal y muchas veces única respuesta sanitaria disponible.





Durante el año también se logró mejorar la cobertura para la temporada estival, con guardias médicas reforzadas, la incorporación de profesionales externos y un plan de vehículos renovado, que incluye ambulancias y un utilitario. No obstante, el director fue claro al señalar que persisten desafíos importantes, como la recomposición salarial y la incorporación de más recursos humanos.

Otro eje central del proceso fue la Mesa de Diálogo, que contó con siete encuentros y la participación de trabajadores, comunidad, municipio, legisladores y representantes del Ministerio de Salud. “Ese espacio permitió transparentar la situación real del hospital y construir acuerdos. Hubo errores y aprendizajes, pero se logró recomponer el vínculo con el municipio y fortalecer el acompañamiento comunitario”, explicó.





En esa línea, Batero valoró el avance hacia la conformación del Consejo Local de Salud, al que definió como una herramienta fundamental para otorgar mayor estabilidad institucional. “Permite que las decisiones no dependan solo de una conducción, sino de un espacio colectivo con actores sociales que tienen incidencia directa en la organización de la salud”, sostuvo, y anticipó que 2026 podría ser el año de su plena puesta en funcionamiento.





Consultado sobre el estado actual del hospital, el balance fue prudente: “Estamos mejor que al inicio del año, sin dudas, pero eso no significa que estemos bien. Todavía queda mucho por hacer”.





Finalmente, el médico dejó un mensaje a la comunidad, subrayando la necesidad de repensar el equilibrio entre derechos individuales y colectivos. “La igualdad no existe, existe la equidad, y eso se construye entre todos, cuidando especialmente a los más vulnerables”, expresó. De cara a las fiestas, llamó a la mesura, al encuentro y al cuidado colectivo.