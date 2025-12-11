Implementarán cortes preventivos de energía ante riesgo de incendios. El Bolsón

El mecanismo se activará cuando el SPLIF detecte una alerta y la comunique a EDERSA, que entonces realizará cortes sectorizados y temporales, limitados únicamente a las áreas señaladas como de riesgo. El EPRE definió que estos cortes se aplicarán solo ante eventos extraordinarios y deberán notificarse con dos días de anticipación, salvo urgencias.





La medida forma parte del trabajo conjunto del Comité Operativo de Prevención (COP), integrado por la Provincia de Río Negro, a través de la Subsecretaría de Recursos Forestales y el SPLIF, la Municipalidad de El Bolsón y otros organismos estatales. Este espacio coordina acciones para anticiparse a situaciones críticas y reforzar la prevención en un contexto de alta peligrosidad.





Desde la Provincia destacaron la importancia de que la comunidad siga los avisos oficiales ante posibles cortes preventivos, ya que estas acciones se enmarcan en una estrategia integral para reducir riesgos y proteger las zonas más sensibles.





Ante cualquier emergencia, comunicarse al 103.

Ante alertas que indiquen riesgo de incendios, en El Bolsón se pondrá en marcha un protocolo de cortes preventivos de energía en zonas específicas. El objetivo es reducir la posibilidad de que una falla eléctrica genere focos de incendio y proteger a los vecinos y a los equipos que trabajan en terreno.