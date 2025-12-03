Impulsan obras claves en El Manso para garantizar conectividad y potenciar el turismo



El ministro de obras y servicios publicas, Alejandro Echarren, recorrió la Comuna Rural de El Manso y confirmó el avance de la obra de alcantarillado en el arroyo seco, una solución histórica que evitará aislamientos en épocas de crecidas. Además, anunciaron el inminente inicio del predio ferial de Río Villegas y destacaron el crecimiento turístico de la región.





Un reclamo de más de tres décadas, cada vez más cerca de resolverse





En una recorrida por la Comuna Rural de El Manso, el ministro de Urbanización Público, Alejandro Echarren, destacó el avance de las obras viales y dialogó con vecinos sobre la histórica problemática del arroyo seco. Allí, por más de 30 años, los pobladores han quedado aislados cada vez que se producen desbordes o lluvias intensas.





“Habíamos charlado con el comisionado y con el Gobernador sobre las prioridades de esta zona, y uno de los temas fundamentales era solucionar lo del acceso por la Ruta Provincial 83”, señaló Echarren. El funcionario explicó que Vialidad Provincial elaboró un proyecto de alcantarillado que permitirá asegurar la transitabilidad tanto para los habitantes locales como para los turistas.





Una inversión de 220 millones de pesos en plena ejecución





La obra, que ya muestra un avance significativo, forma parte del plan vial provincial que incluye rutas pavimentadas y caminos de ripio. “Es una inversión de más de 220 millones de pesos que viene a solucionar un problema histórico para toda la comunidad”, expresó el ministro, quien confirmó que recorrerán el sector junto al Gobernador en las próximas horas.Compromiso provincial y proyección a futuro





El ministro de Obras Públicas, Alejandro Echarrán, aseguró que la pavimentación completa de la Ruta 83 será una de las obras “más transformadoras del corredor cordillerano en la última década”.

“La decisión política es clara: mejorar la accesibilidad de las zonas rurales, acompañar el desarrollo productivo y garantizar caminos seguros durante todo el año”, afirmó el funcionario.





Además, adelantó que el proyecto incluye la colocación de nueva señalización, barandas de seguridad y un plan integral de mantenimiento por los próximos cinco años.





El objetivo es concluir los trabajos antes del inicio de la temporada estival, una época en la que la región recibe cada vez más visitantes.





El Manso, una zona en crecimiento turístico constante

Echarren resaltó el fuerte crecimiento turístico del área: “Es un lugar que viene creciendo en forma permanente. El fin de semana extra largo tuvo récord de ocupación, y para el próximo también hay una gran cantidad de reservas”. En este sentido, sostuvo que el Estado debe acompañar ese desarrollo con infraestructura adecuada.





Comienza la construcción del predio ferial en Río Villegas





Durante la recorrida, el ministro confirmó que la provincia iniciará en los próximos días la construcción del predio ferial de Río Villegas, un espacio esperado tanto por emprendedores como por visitantes. “Ya le podemos pagar el anticipo financiero a la empresa, así que en poquitos días más comienza la obra”, aseguró.





El predio contará con sanitarios, depósitos, puestos de venta y áreas de descanso pensadas para ofrecer comodidad a vecinos y turistas. “Es importante que quien viene a conocer esta zona maravillosa tenga servicios a la altura”, agregó.





Identidad, historia y orgullo provincial





En el diálogo, Echarren también destacó el valor cultural del Manso, un lugar que históricamente deslumbró por sus paisajes y su cercanía con la frontera. Recordó anécdotas como la casa de Etelvina Bahamonde, donde “almorzaban en Chile y dormían en Argentina”, un símbolo de la hermandad entre ambos países.





“Quienes venimos de otros puntos de la provincia siempre nos sentimos orgullosos del territorio que tenemos. Todos los que visitan esta zona se quedan maravillados, y eso nos llena de satisfacción”, concluyó el ministro.