Incendio bajo tendido eléctrico en El Pedregoso: rápida intervención de los bomberos voluntarios de El Hoyo



Poco antes de las 15 horas de este lunes, Bomberos recibió una denuncia por un incendio registrado bajo el tendido eléctrico en la zona de Pedregoso. De inmediato se activó el toque de sirena, el llamado al personal a través de Alerthor y la salida de los móviles 19 y 16 hacia el lugar.





Al arribar, las dotaciones confirmaron que se trataba de un incendio de pastizales ubicado directamente debajo de las líneas eléctricas. Vecinos del sector ya estaban realizando tareas iniciales de contención, lo que permitió que los bomberos avanzaran rápidamente con la extinción y el enfriamiento del área afectada, con apoyo de la Brigada de Incendios Golondrinas.

En el sitio también trabajaron Policía, Tránsito Municipal, Protección Civil, APSV, D.G.S.P. y SPMF, quienes permanecieron en el lugar para las tareas complementarias.





Recomendaciones importantes





⚡ En incendios vinculados a instalaciones eléctricas, mantené siempre una distancia segura.





🚫 Las quemas están prohibidas. Rigen las Ordenanzas Municipales N.º 065/2020 y N.º 088/2021, que establecen multas para las quemas a cielo abierto fuera de temporada.





👁️ Si observás una columna de humo, comunicátelo de inmediato: Bomberos (100), Brigada de Incendios (105 o 4471 914).

Recordá que brindar información precisa es fundamental y que las denuncias falsas constituyen un delito.