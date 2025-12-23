Incendio de chimenea en El Hoyo: rápida intervención evitó daños mayores

El foco ígneo se registró este lunes por la tarde, camino a Desemboque. El fuego afectó parte del techo, pero fue controlado a tiempo gracias a la acción de vecinos y bomberos.

Pasadas las 14 horas, se recibió una denuncia por un incendio en una vivienda ubicada camino a Desemboque, en la localidad chubutense de El Hoyo. Ante el aviso, se activó el toque de sirena y partieron hacia el lugar los móviles 19 y 16 del cuartel local.

Incendio de chimenea

Al arribar, el personal constató que se trataba de un incendio de chimenea, el cual había afectado parcialmente el techo de la vivienda. El foco principal ya había sido controlado por vecinos del sector, lo que resultó clave para evitar una propagación mayor.

Una vez asegurada la escena, los bomberos realizaron tareas de extinción de puntos calientes y enfriamiento de la zona comprometida, garantizando que no quedaran riesgos de reignición. Finalizadas las labores, las dotaciones regresaron a central sin registrarse más novedades.

En el operativo también estuvo presente personal del Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF).

Recomendaciones para prevenir incendios

Desde los organismos intervinientes recordaron la importancia del mantenimiento periódico de las chimeneas, ya que la acumulación de hollín es una de las principales causas de este tipo de siniestros.

Se recomienda realizar la limpieza desde la parte superior, utilizando una cadena atada a una soga para desprender el material adherido y complementarla con un cepillo adecuado. Además, es fundamental contar con pala y balde para retirar los residuos de manera segura.

También se aconseja revisar la aislación del tiraje y verificar que las ventilaciones estén despejadas, ya que una ventilación obstruida dificulta la correcta circulación del aire y aumenta el riesgo de incendio.