Incendio destruyó un refugio de montaña y evacuaron a turistas: intenso operativo en la zona cordillerana



Un refugio de montaña ubicado en territorio limítrofe entre la provincia de Río Negro y la de Chubut quedó destruido por un incendio iniciado en la noche del domingo, lo que generó un amplio operativo conjunto entre el Cuerpo de Bomberos y la Brigada de Montaña de la Policía de Río Negro, junto al Servicio Provincial de Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF).





Según informó Maximiliano Olivares, jefe del Cuerpo y de la Brigada de Montaña con asiento en El Bolsón, el aviso se recibió alrededor de las 22 horas del domingo, cuando la refugiera logró comunicarse telefónicamente con la Unidad 12. La comunicación es extremadamente compleja en esa zona, donde no hay señal radial ni telefónica, por lo que el aviso llegó de manera excepcional.





Evacuación de turistas





En el refugio se encontraba un turista local junto a la refugiera. Además, en un campamento previo pernoctaban cuatro personas oriundas de Neuquén y Cipolletti, quienes también debieron iniciar el descenso preventivo.





“La misma refugiera se encargó de avisar a los caminantes para que comenzaran a bajar, por temor a que el incendio se incrementara”, explicó Olivares. Personal de la Brigada de Montaña ascendió durante la noche para asistir a los grupos en descenso y garantizar su seguridad.





Cómo se inició el incendio





La refugiera informó que el fuego comenzó dentro de la estructura cuando intentaba encender un termotanque a leña. Las llamas se propagaron rápidamente y provocaron pérdidas totales en la infraestructura del refugio, que permanece cerrado por medidas preventivas.





“Era uno de los pocos refugios que estaba funcionando en este periodo. Desconozco si había estado abierto antes, pero actualmente está cerrado por los daños”, señaló el jefe de la brigada.





Trabajo coordinado en terreno





Si bien el foco principal afectó el refugio, el fuego alcanzó parte del bosque cercano, lo que obligó a un esfuerzo conjunto entre brigadistas del SPLIF y personal de la Policía de Río Negro.





Olivares destacó la importancia de la capacitación realizada en años anteriores, que permitió que brigadistas de montaña colaboraran directamente con el SPLIF en tareas de supresión. “Trabajamos en el mismo terreno y recibimos capacitaciones cruzadas que nos permiten asistirlos cuando es necesario”, explicó.





Durante la madrugada, bomberos y brigadistas continuaron el ascenso hacia el refugio para contener el fuego. Ya en horas de la mañana, se solicitaron medios aéreos para enfriar los puntos calientes y asegurar la zona.





Situación actual





El incendio se encuentra contenido, aunque el personal del SPLIF continuó durante la jornada con tareas de enfriamiento para evitar reinicios.





El jefe de la Brigada de Montaña agradeció el trabajo coordinado entre todas las instituciones involucradas y remarcó la importancia de mantener los protocolos de seguridad en zonas agrestes.