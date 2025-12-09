Incendio en Los Alerces: foco activo en el brazo sur del Lago Menéndez

Brigadistas y medios aéreos combaten un incendio en una zona de difícil acceso de la reserva; autoridades y organizaciones recuerdan la serie de fuegos que afectaron al parque en los últimos años y piden extremar las medidas de prevención.

Un incendio forestal se declaró este miércoles en el brazo sur del Lago Menéndez, dentro del Parque Nacional Los Alerces, en la provincia del Chubut. El foco fue detectado en la zona de Puerto Café / Brazo Sur y se trabaja en su control con personal terrestre y medios aéreos debido a la inaccesibilidad del terreno.

Según los partes oficiales y las coberturas locales, el operativo involucra decenas de brigadistas y aeronaves; las primeras hipótesis sobre el origen del foco señalan tormentas eléctricas recientes como posible causa, aunque la investigación sobre el inicio del fuego sigue en curso.





El incendio ocurre en una zona intangible del parque —sectores de protección estricta donde la intervención humana es limitada— lo que dificulta el acceso de los equipos y complica las tareas de extinción. Desde la Administración de Parques Nacionales confirmaron el despliegue de recursos y la coordinación con cuerpos provinciales y bomberos voluntarios.

Contexto reciente: incendios en Los Alerces en los últimos años

Los Alerces no es nuevo escenario de incendios significativos: a comienzos de 2024 se registró un episodio grave que consumió miles de hectáreas dentro y en las inmediaciones del parque. Investigaciones judiciales y partes oficiales documentaron que aquel incendio iniciado en enero de 2024 afectó una superficie estimada en varios miles de hectáreas (la causa fue objeto de peritajes y actuaciones judiciales).

Informes de medios y organizaciones de la región consignaron que durante 2024 y principios de 2025 hubo múltiples focos que obligaron a un despliegue sostenido de brigadistas, apoyo aéreo y coordinación entre jurisdicciones; algunas coberturas señalaron que el daño alcanzó áreas protegidas y bosques nativos de gran valor patrimonial.

Impacto ambiental y medidas adoptadas

Parque Nacionales y organismos ambientales han subrayado la gravedad que representa un fuego en ecosistemas con alerces milenarios y bosques valdivianos, donde la recuperación es lenta y el daño puede ser irreparable para ejemplares centenarios. Ante la recurrencia de incendios, la Administración de Parques Nacionales anunció medidas de restricción del uso del fuego y reforzó protocolos de prevención y detección temprana para la temporada estival.

Qué se sabe por ahora y qué sigue

Localización y estado: foco activo en el Brazo Sur del Lago Menéndez; operativo en marcha con brigadistas y medios aéreos.

Origen: se investiga; tormentas eléctricas figuran entre las causas plausibles notificadas en los partes iniciales.

Antecedentes: incendio grave en enero-febrero de 2024 que afectó miles de hectáreas y motivó investigaciones y operativos prolongados.

Las autoridades pidieron a la población extremar los cuidados, evitar el ingreso a zonas afectadas y respetar las restricciones que la Administración de Parques Nacionales pueda implementar. Desde este medio seguiremos el desarrollo del operativo y actualizaremos la información a medida que se difundan partes oficiales.