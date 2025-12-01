INCENDIO FORESTAL EN EL PARAJE EL TURBIO: OPERATIVO AÉREO Y LACUSTRE EN MARCHA

Personal de Parques Nacionales y brigadistas combaten un foco activo en un sector remoto del Parque Nacional Lago Puelo. Un avión hidrante ya opera en la zona y se investiga si el origen está vinculado a la tormenta eléctrica del fin de semana.

En diálogo con Noticias del Bolsón, el intendente del Parque Nacional Lago Puelo, Sergio Rusak, confirmó que se encuentra activo un incendio forestal en la zona del paraje El Turbio, un sector de difícil acceso ubicado dentro del área protegida.

Rusak detalló que Parques Nacionales desplegó navegación lacustre para trasladar brigadistas y equipos hasta el área del siniestro, dada la complejidad del terreno. “Estamos trabajando con todo el personal disponible y con el apoyo de medios aéreos”, indicó.

Desde el aeródromo local también informaron que el avión hidrante con base en El Bolsón despegó esta tarde para sumarse a las tareas de combate, realizando descargas sobre el flanco activo del incendio. El foco se desarrolla al noroeste del Chubut, en plena cordillera de los Andes, dentro de una zona de bosque nativo.

Según las primeras hipótesis, el fuego podría haberse iniciado tras la tormenta eléctrica registrada el último fin de semana, que afectó distintos puntos de la región cordillerana.

Por el momento, los equipos continúan evaluando el avance del incendio y coordinando refuerzos terrestres y aéreos.

Noticia en desarrollo.