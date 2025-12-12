Jornada de Capacitación en Ñorquincó de equipo de la Comisaría de la Familia de El Bolsón

Noticias Del Bolson diciembre 12, 2025

El equipo de la Comisaría de la Familia de El Bolsón se trasladó a la localidad de Ñorquincó para llevar adelante una jornada de capacitación destinada al personal de la Subcomisaría N° 73, del Hospital local y de diversas instituciones de la comunidad. 
Durante el encuentro, se trabajó en temáticas fundamentales para el fortalecimiento institucional, la intervención eficaz y el abordaje integral en situaciones que requieren acompañamiento y protección. ​
Agradecemos profundamente la participación, el compromiso y la apertura de cada área presente. Continuamos construyendo, junto a las instituciones, espacios más seguros, acompañados y preparados para la atención de nuestra comunidad.











