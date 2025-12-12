Jornada de Capacitación en Ñorquincó de equipo de la Comisaría de la Familia de El Bolsón



El equipo de la Comisaría de la Familia de El Bolsón se trasladó a la localidad de Ñorquincó para llevar adelante una jornada de capacitación destinada al personal de la Subcomisaría N° 73, del Hospital local y de diversas instituciones de la comunidad. El equipo de la Comisaría de la Familia de El Bolsón se trasladó a la localidad de Ñorquincó para llevar adelante una jornada de capacitación destinada al personal de la Subcomisaría N° 73, del Hospital local y de diversas instituciones de la comunidad.

Durante el encuentro, se trabajó en temáticas fundamentales para el fortalecimiento institucional, la intervención eficaz y el abordaje integral en situaciones que requieren acompañamiento y protección. ​

Agradecemos profundamente la participación, el compromiso y la apertura de cada área presente. Continuamos construyendo, junto a las instituciones, espacios más seguros, acompañados y preparados para la atención de nuestra comunidad.