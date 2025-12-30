La Agencia de Turismo de El Bolsón fortalece el diálogo con prestadores en plena temporada de verano

En plena temporada estival, la presidenta de la Agencia de Turismo de El Bolsón, Adriana del Agua, brindó un panorama sobre la situación actual del sector turístico y las líneas de trabajo que se están impulsando para fortalecer la actividad en la localidad.





Destacó que, si bien la Agencia aún no se encuentra conformada institucionalmente en su totalidad ya que resta la incorporación formal de los directores del sector privado y del Consejo Deliberante, existen líneas de acción que ya se vienen desarrollando. En este marco, remarcó la importancia del diálogo permanente con los distintos actores del turismo local.

“Ya comenzamos a fomentar encuentros con prestadores y representantes de diferentes instituciones. La idea es hablar con todos, escuchar y construir en conjunto”, señaló la presidenta, quien además confirmó reuniones con el CEO de la Agencia de Turismo Regional y con el presidente de la Cámara de Turismo de El Bolsón.





Uno de los ejes destacados fue la importancia de la cartelería turística, un aspecto que muchas veces pasa desapercibido, pero resulta fundamental para la experiencia del visitante. “Cuando uno llega a una localidad y no hay señalización que oriente, se pierde. La cartelería es clave para ordenar y mejorar el destino”, afirmó.





Durante la entrevista, del Agua también hizo hincapié en la necesidad de ampliar la mirada sobre el concepto de turismo. “Muchas veces se reduce el turismo a la ocupación de cabañas, y el turismo es mucho más que alojamiento. Es gastronomía, comercio, transporte, servicios, turismo aventura, turismo bienestar. Es un sistema enorme que dinamiza toda la economía local”, explicó.





En ese sentido, destacó el impacto económico que genera la actividad turística y el llamado “derrame” que beneficia a múltiples sectores. Como ejemplo, relató una recorrida reciente por supermercados de la zona, donde se registró faltante de productos básicos. Según los comerciantes, esto no se debió a un desabastecimiento, sino a la alta presencia de lo que denominan “turismo gasolero”: visitantes que realizan actividades al aire libre y consumen productos básicos, pero que igualmente movilizan la economía local.





Finalmente, la presidenta de la Agencia subrayó la importancia de recuperar la confianza luego de momentos difíciles atravesados por el destino. “El turismo tiene que ver con proyectos, con sueños, con personas que apuestan y trabajan. Cuando un destino cae, hay que volver a levantarlo con trabajo, diálogo y planificación”, concluyó.

El Bolsón atraviesa un cierre de año con cifras alentadoras en materia turística. Así lo confirmó Adriana del Agua, presidenta de la Agencia de Turismo local, quien destacó el sostenido interés de los visitantes por el destino.

“Un numerito más, un numerito menos, la ocupacion fue del 70% de turistas que eligieron El Bolsón”, expresó, al tiempo que remarcó que las reservas para Año Nuevo muestran un panorama muy positivo.

Campaña anticipada para febrero y expectativa por la Fiesta del Lúpulo

Desde el área de Turismo ya se trabaja con una estrategia promocional de cara a los próximos meses. Según explicó Del Agua, febrero suele registrar una leve baja en la ocupación, aunque luego se produce un repunte significativo con la llegada de la tradicional Fiesta del Lúpulo.

“Estamos haciendo una campaña también para febrero, que baja un poco y después sube con la Fiesta del Lúpulo”, señaló.

Ordenamiento urbano y cartelería turística

Más allá de los números, la funcionaria puso el foco en una preocupación central: el uso indebido del espacio público para la promoción privada, especialmente en boulevards y sectores urbanos clave.

“No se puede poner un cartel en cualquier lado. No se puede poner un cartel arriba de un boulevard porque quiero promocionar mi cabaña”, advirtió, recordando que esos espacios pertenecen a la comunidad.

Llamado a unificar criterios y respetar normas

Del Agua remarcó la importancia de acercarse al Municipio para consultar y consensuar la colocación de cartelería, con el objetivo de mantener una imagen ordenada y coherente de la ciudad.

“Quiero poner un cartel, acérquense al municipio. Vemos la manera de cuál es la cartelería, unificar y tener criterio”, indicó.

“Ordenar la oferta y la imagen”

La presidenta de la Agencia de Turismo contó que durante una recorrida reciente se encontró con publicidad de alojamientos instalada sobre los boulevards, una situación que generó preocupación.

“Yo entiendo que quieren vender, pero no es la manera”, sostuvo, y concluyó: “Tenemos que ordenar la oferta, ordenar la imagen y hacer la promoción. Las dos cosas tienen que ir de la mano”.