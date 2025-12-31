La Carpa Teatro vuelve a latir en el centro, cultura popular, autogestión y una temporada a pleno



Después de varios días de intenso trabajo, la emblemática Carpa Teatro vuelve a levantar sus lonas y a recuperar un espacio central en la vida cultural . “Esta carpa tiene duendes, y son un montón”, resumió con una sonrisa Charlie, uno de los integrantes del equipo, al referirse al grupo humano que trabaja incansablemente para que el proyecto vuelva a ponerse en marcha.

Un trabajo colectivo que no se ve, pero se siente





Aunque a simple vista se observen solo algunas personas, el funcionamiento cotidiano de la carpa implica el compromiso de entre 14 y 16 integrantes por función. Cocina, puertas, baños, técnicas y técnicos, sonido, luces y organización general forman parte de un engranaje que sostiene cada espectáculo. “Para cada función necesitamos alrededor de 14 personas, es un trabajo enorme”, explicó Charlie.

La temporada se extenderá, en principio, hasta el 9 de marzo, con una agenda intensa y variada que apunta a todos los públicos.





Gran inauguración el 3 de enero





La apertura oficial será el 3 de enero a las 20.30, con una súper varieté inaugural que reunirá a artistas de la comarca y elencos que ya han pasado por la Carpa Teatro en temporadas anteriores. La modalidad de entrada se mantiene fiel a su historia: a la gorra, con una capacidad de hasta 250 personas.





Además, habrá funciones de martes a domingo, con doble función diaria, espectáculos de circo y teatro, y propuestas especiales. El domingo 4 estará dedicado al público infantil con un espectáculo de títeres, mientras que los sábados, cada quince días, se sumarán fechas musicales con bandas en vivo.





Un proyecto autogestionado que necesita del apoyo comunitario





Desde la organización remarcaron que la Carpa Teatro es un proyecto autogestionado, sin subsidios, sostenido gracias al aporte solidario de la comunidad. “Lo hacemos a pulmón, con la donación de la gente”, señalaron.





Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través del alias carpa.elbolsón, aunque también destacaron que toda ayuda suma: desde una colaboración económica hasta acercar frutas, compartir mates o dar una mano en las tareas cotidianas. “Todo granito de arena cuenta”, enfatizaron.





Un montaje con desafíos y mucho esfuerzo





Este año, el armado de la carpa presentó dificultades adicionales debido al recambio de lonas del techo, que debieron confeccionarse más grandes de lo habitual. Esto demoró el montaje y obligó a tomar la decisión de avanzar con correcciones que se finalizarán una vez concluida la temporada.





A esto se suma la rotación de los equipos de trabajo y la falta de personas con experiencia previa en el armado, lo que implicó redoblar esfuerzos y aprender sobre la marcha. “Todavía estamos armándola, pero llegamos”, aseguraron desde la organización.





Actualmente, el espacio ya cuenta con la carpa instalada, el 80% de las gradas montadas y resta completar el cableado de sonido y luces, además de la inspección técnica correspondiente, para garantizar todas las condiciones de seguridad.





Cultura viva en tiempos complejos





Si bien este verano no se realizará el tradicional Festival de Clown, desde la Carpa explicaron que la decisión responde al contexto y al gran esfuerzo que implica sostener el regreso pleno al espacio cerrado, tras los años de pandemia y espectáculos a cielo abierto.





Aun así, el espíritu de la Carpa Teatro permanece intacto: un espacio de encuentro, alegría, cultura popular y trabajo colectivo que vuelve a encenderse en el corazón de la localidad , invitando a vecinos y visitantes a ser parte de una nueva temporada cargada de arte y comunidad.