La localidad refuerza controles y multas por quemas ilegales en plena emergencia ígnea



La situación de los incendios forestales en la región llevó a que El Bolsón volviera a adherir a la emergencia ígnea. Esto implica la prohibición total de cualquier tipo de quema, incluso hacer fuego a ras de suelo. Sin embargo, en las últimas semanas se multiplicaron las salidas de Bomberos Voluntarios por alertas de vecinos que, pese a la normativa, continúan encendiendo residuos forestales, fogatas e incluso quemas de cables en sectores del barrio Esperanza, explico el Ingeniero Marcos Mansilla de medio ambiente





Para conocer cómo se está trabajando, el ingeniero Mansilla, explicó que ya se vienen desarrollando operativos junto a Bomberos, el SPLIF y diversas áreas de control.

“Estamos haciendo inspecciones y ya hemos tenido reuniones para definir la metodología. Bomberos nos pasa los informes de quemas ilegales y también de asados en zonas no permitidas. A partir de eso, se emiten las actas y pasan directamente al Juzgado de Faltas”, señaló.





Consultado sobre el reclamo de vecinos que piden sanciones efectivas, confirmó que la Municipalidad tiene competencia para actuar.

“Si vemos humo en una vivienda o propiedad, podemos colocar la multa de inmediato. La infracción ya está configurada”, indicó. Agregó que también se están interviniendo terrenos baldíos con malezas y escombros, debido al riesgo que representan en un contexto de sequía extrema.









El funcionario detalló que la metodología se ajustó recientemente:

“Cuando notificamos a un vecino, se le da un plazo de 72 horas para limpiar. Antes ese tiempo era más largo y se perdía el control. Ahora, si no se cumple, la multa va directamente, y cada vez es más alta”.

Para los casos de propietarios ausentes, explicó que se actúa bajo el Código de Convivencia. “Si no están en la localidad, el municipio puede intervenir, pero requiere autorización para ingresar al terreno. Luego el costo se cobra al frentista, como marca la normativa”.





El incremento de operativos ya tiene resultados concretos.

“En estas dos semanas hicimos más de 60 actas en distintos barrios. Llama la atención el caso de Arrayanes, donde hubo más de 10 actas que ya fueron elevadas al Juzgado de Faltas”, detalló.

Mansilla advirtió que, ante la reiteración, las multas se duplican o triplican, porque se aplican a través de unidades fiscales y se gradúan según la reincidencia.





El funcionario remarcó que la responsabilidad de mantener los terrenos limpios es exclusiva de los propietarios, especialmente ante la intensa sequía que se espera para el verano.

“A la comunidad le pedimos, por favor, que limpie y que lleve los residuos vegetales a la cantera de ramas, que está habilitada para eso. Se hizo un trabajo intenso en la zona y es fundamental que cada vecino colabore”.