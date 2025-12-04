La Municipalidad de El Bolsón recuerda la obligación de mantener la limpieza de frentes, veredas y terrenos baldíos



La Municipalidad de El Bolsón informa a la comunidad que continúa vigente la Ordenanza Nº 161/2011, la cual establece que todos los propietarios y/o responsables de inmuebles deben mantener en condiciones de limpieza y conservación sus veredas, frentes, jardines e inmuebles. Asimismo, según las Ordenanzas 161/11 y 42/17, los terrenos baldíos deben conservarse libres de residuos, escombros, desperdicios y vehículos en desuso, con el fin de prevenir riesgos sanitarios, ambientales y posibles focos de incendio. La Municipalidad de El Bolsón informa a la comunidad que continúa vigente la Ordenanza Nº 161/2011, la cual establece que todos los propietarios y/o responsables de inmuebles deben mantener en condiciones de limpieza y conservación sus veredas, frentes, jardines e inmuebles. Asimismo, según las Ordenanzas 161/11 y 42/17, los terrenos baldíos deben conservarse libres de residuos, escombros, desperdicios y vehículos en desuso, con el fin de prevenir riesgos sanitarios, ambientales y posibles focos de incendio.





En los últimos días, la Subsecretaría de Ambiente realizó inspecciones en el barrio Arrayanes, verificando el estado de lotes y frentistas. Desde el área se destacó y agradeció el compromiso de aquellos vecinos que, tras ser notificados, efectuaron la limpieza correspondiente.





No obstante, se constató el incumplimiento de algunos propietarios que no realizaron las tareas exigidas. Se recuerda que quienes no mantengan sus terrenos en condiciones podrán ser sancionados conforme a la normativa vigente.





La Municipalidad insta a todos los vecinos a colaborar con el orden y el cuidado del entorno urbano, y solicita a quienes aún no hayan regularizado la situación que lo hagan a la brevedad para evitar sanciones.