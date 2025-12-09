La Policía de Río Negro investiga el hurto de una camioneta en El Bolsón



Durante el fin de semana largo, la Policía de la Provincia de Río Negro inició una intensa búsqueda tras el hurto de una camioneta ocurrido en un domicilio de El Bolsón. El subcomisario Víctor Escobar brindó detalles del hecho en diálogo con Noticias de El Bolsón y repasó además los principales puntos del acto realizado por el Día de la Virgen, patrona de la fuerza.





El hurto se produjo el pasado 6 de diciembre, cuando un vecino denunció que entre las 12 y las 20 horas desconocidos sustrajeron su vehículo, una Chevrolet Captiva color champagne, estacionada frente a su domicilio en calle Brown al 2800. Según indicó Escobar, la camioneta se encontraba “con la ventanilla entreabierta y sin llave”, situación que fue aprovechada por los autores.





El Cuerpo de Investigaciones Judiciales trabaja en las primeras diligencias y el relevamiento de cámaras de seguridad. Además, se alertó a destacamentos especiales, comisarías de localidades cercanas como Lago Puelo, Lolo y El Maitén, así como también a Gendarmería Nacional, al Cuerpo de Explosivos y a la Mesa de Seguridad Vial Local.





Escobar pidió la colaboración de la comunidad: “Si alguien vio algo, puede acercarse a la comisaría o llamar al 911”, remarcó.

Asimismo, destacó la utilidad de los lectores de patentes ubicados en accesos clave, como el de la Ruta Provincial 16, y señaló que está prevista la colocación de un dispositivo similar sobre la Ruta Nacional 40, lo que podría facilitar la detección del vehículo.





Fin de semana largo sin mayores incidentes





A pesar del movimiento turístico en la región, el subcomisario informó que “no se registraron hechos de inseguridad”. La prevención fue reforzada mediante la brigada motorizada y personal de Zona 2, que realizaron controles estratégicos en distintos puntos del área.





Emotivo acto por el Día de la Virgen, patrona de la Policía





Escobar también se refirió al acto del 8 de diciembre, fecha en que se conmemora a la Virgen, patrona de la Policía rionegrina. La ceremonia reunió a una importante cantidad de efectivos, retirados y vecinos.





“Fue un día muy emotivo, especialmente porque por primera vez contamos con la bandera de los retirados y entregamos reconocimientos a los más longevos, entre ellos uno de 92 años”, destacó.





Además, se realizó un homenaje especial al Cabo Mauricio Cornejo, caído en cumplimiento del deber. Familiares del efectivo viajaron desde Bariloche para participar de la entrega de un recordatorio.