Llamado de atención a abogados por utilizar mal la IA. Viedma



La Cámara del Trabajo de Viedma formuló un llamado de atención a profesionales del derecho por el uso inadecuado de inteligencia artificial en la elaboración de un escrito judicial, tras detectar la cita de fallos jurisprudenciales inexistentes o imposibles de verificar en los registros oficiales. La Cámara del Trabajo de Viedma formuló un llamado de atención a profesionales del derecho por el uso inadecuado de inteligencia artificial en la elaboración de un escrito judicial, tras detectar la cita de fallos jurisprudenciales inexistentes o imposibles de verificar en los registros oficiales.

El pronunciamiento recordó además que el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro dictó la Acordada N.º 22/25, que extendió la aplicación del “Protocolo de Buenas Prácticas para el uso de Inteligencia Artificial Generativa” a los auxiliares externos del Poder Judicial. Esa normativa prevé que el uso inadecuado de estas herramientas puede dar lugar a sanciones y a la remisión de las actuaciones a los colegios profesionales para su eventual tratamiento disciplinario.

El Tribunal aclaró expresamente: “Se verifica, no obstante, que el hecho es de fecha anterior a la Acordada dictada por el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, por lo que se entiende prudente no sancionar la conducta de los letrados.”. En función de ello, la Cámara resolvió no aplicar sanciones disciplinarias en el caso concreto.

Aun así, dispuso hacer saber a los profesionales intervinientes que, en adelante, deberán extremar los recaudos y cumplir estrictamente con las obligaciones legales vinculadas al uso correcto de inteligencia artificial en la actividad profesional.

La observación fue incluida en una sentencia en el marco de un proceso laboral, luego de que el Tribunal advirtiera que los precedentes citados no pudieron ser localizados ni en el Centro de Documentación Jurídica del Superior Tribunal de Justicia ni en la Oficina de Jurisprudencia de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, pese a las consultas realizadas.

Según se consignó en el fallo, la forma de redacción de las citas, junto con la inexistencia de los precedentes invocados, permitió inferir que se habría recurrido a inteligencia artificial de manera indebida, generando referencias que no se corresponden con fallos reales. El Tribunal señaló que este tipo de situaciones se vincula con los riesgos conocidos de estas herramientas, entre ellos la denominada “alucinación”, que consiste en la producción de información falsa o inexacta presentada como verídica.

En ese contexto, los jueces remarcaron que el ejercicio de la abogacía debe asentarse en principios de honestidad, responsabilidad, lealtad y buena fe, tanto frente al Tribunal como respecto de los demás profesionales, las partes involucradas y el servicio de justicia en su conjunto. Subrayaron que la utilización de herramientas tecnológicas no exime del deber de verificación y control del contenido incorporado a los escritos judiciales.