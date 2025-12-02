López cuestionó el proyecto del sorismo: “Quieren imponer en Río Negro los métodos del kirchnerismo que fracasaron en el país”

El presidente del bloque legislativo de Juntos Somos Río Negro, Facundo López, salió al cruce del proyecto presentado por el sorismo para crear una comisión provincial de costos. Según el legislador, la iniciativa “intenta reinstalar en la provincia las mismas lógicas del kirchnerismo a nivel nacional”.





“El sorismo, que es el kirchnerismo en Río Negro, vuelve a plantear las recetas que ya llevaron al país al fracaso. Los mismos mecanismos para manipular índices, intervenir mercados y presionar al sector productivo, ahora disfrazados de control de costos”, sostuvo López.





El legislador señaló que estas propuestas ya demostraron sus consecuencias en la economía nacional.

“Todos sabemos cómo terminó ese modelo: menos inversión, menos trabajo y más distorsión. No vamos a permitir que intenten replicarlo en Río Negro”, afirmó.





López contrastó esta postura con el anuncio realizado hoy por el gobernador Alberto Weretilneck, quien envió a la Legislatura medidas orientadas a simplificar el sistema impositivo.

“Mientras algunos quieren volver al pasado, nosotros avanzamos en la reducción de impuestos y en la eliminación de más de 300 tasas obsoletas, para darle aire al sector productivo y ordenar la estructura tributaria de la provincia”, explicó.





Finalmente, el titular del bloque de JSRN remarcó que la provincia necesita previsibilidad y claridad en sus políticas económicas.

“Río Negro necesita reglas claras, producción y empleo. No estructuras pensadas para perseguir al privado ni métodos que ya dañaron al país”, indicó.