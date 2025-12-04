Más tecnología y coordinación para enfrentar incendios forestales

Weretilneck destacó que la preparación de este año se apoya en inversiones históricas en equipamiento, tecnología, infraestructura y logística. “La prevención empieza muchos meses antes. Estamos fortaleciendo cada organismo para que la respuesta sea rápida, precisa y coordinada”, afirmó.





La planificación integra a SPLIF, Bomberos Voluntarios, Policía de Río Negro, Protección Civil, Seguridad y Justicia, Salud, Vialidad Rionegrina, EDERSA, Camuzzi, ARSA, Municipalidad de El Bolsón, Concejo Deliberante, Coopetel, Subsecretaría de Recursos Forestales, Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, Subsecretaría de Ambiente y Cambio Climático, ANPRALE, Defensa Civil municipal, Secretaría de Participación Ciudadana, Obras Públicas, Servicio Nacional de Manejo del Fuego y equipos nacionales y municipales, todos bajo una estrategia común de actuación en terreno.

Tecnología y equipamiento para el combate del fuego

El SPLIF atraviesa una modernización que refuerza su capacidad operativa en los puntos más sensibles de la Zona Andina. La incorporación de cámaras domo por $89 millones y estaciones meteorológicas por $46 millones permite un monitoreo permanente de focos, humedad, viento y variables críticas para anticipar escenarios de riesgo.





A esto se suma una fuerte inversión en la primera respuesta: motobombas, mangas y equipos de alta presión por $508 millones, junto con la ampliación de la red de telefonía móvil en Mallín Ahogado por $9 millones, que mejora la comunicación en un sector clave del territorio.





El refuerzo en movilidad también marca un salto operativo. Se sumó un camión mediano con tanque de 2.500 litros por $312 millones, otro camión con cisterna de 10.000 litros por $497 millones, además de un vehículo 4x4 por $47 millones y cuatriciclos por $182 millones para acceder a zonas de difícil tránsito. Paralelamente, avanza la incorporación de un tractor con brazo desmalezador, tanques australianos, vants térmicos, 9 vehículos 4x4 y nuevos equipos de comunicación

El Ministerio de Seguridad y Justicia fortaleció su capacidad de intervención con tecnología específica para zonas de bosque. Sumó visores térmicos por $15 millones y visores nocturnos por $2 millones, que permiten identificar desplazamientos y puntos calientes con mayor precisión aun en condiciones de baja visibilidad. Además, se incorporaron drones de reconocimiento, handys y un centro de comando móvil destinado a coordinar acciones en tiempo real, lo que mejora la articulación entre equipos en territorio.





Del mismo modo, Vialidad Rionegrina sumó una retroexcavadora por $177 millones, una motoniveladora por $299 millones y una pick up por $73 millones.

Este esquema se completará con 2 drones adicionales, equipamiento especializado para rescate en montaña, un segundo centro de comando móvil y 4 handys nuevos, consolidando un sistema integral que mejora la prevención, acorta los tiempos de respuesta y ofrece mayores herramientas para proteger a las comunidades andinas.