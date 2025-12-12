Ministerio de Desarrollo entregó equipamiento y destacó el “año de empatía” en la residencia Quilla Hue



El ministro Juan Pablo Muena visitó la institución con nuevos aportes y anunció más mejoras para 2026 El ministro Juan Pablo Muena visitó la institución con nuevos aportes y anunció más mejoras para 2026





La Residencia de Adultos Mayores Quilla Hue volvió a ser escenario de buenas noticias. Este jueves por la mañana, el ministro de Desarrollo Humano de Río Negro, Juan Pablo Muena, llegó a la institución con nuevos aportes y un mensaje que fue recibido con emoción por el personal y los residentes.





Un cierre de año “con alegría y acompañamiento”





Romina, responsable de la residencia, expresó su satisfacción por el respaldo recibido durante el año.

“Muy feliz, muy contenta. Hoy es un día de alegría porque recibimos al ministro con un regalo, con un lavarropas, y fue un año muy bueno no solo por esto, sino por todos los ingresos y las cosas que hemos recibido”, remarcó.

La coordinadora destacó que lo más valioso es “sentirse apoyada” y saber que “cuando tenemos necesidades y pedimos, nos escuchan”.





Minutos antes, el propio Muena había dialogado con los residentes, quienes no solo lo recibieron con afecto sino también lo invitaron a bailar y a compartir algo en la parrilla.

“Escuchar a los adultos mayores fue muy lindo. Uno de ellos se emocionó hablando de la buena atención y de cómo lo tratan en la residencia. Para nosotros eso es lo más importante: la calidad, la empatía y ponerse en el lugar del adulto mayor”, sostuvo.





El ministro además resaltó el trabajo del personal: “Están haciendo un servicio formidable”.





Durante la visita se recorrieron las instalaciones, incluido el patio y el sector del lavadero, donde se identificaron nuevas necesidades.

Muena confirmó que la semana próxima llegará el secretario de Adultos Mayores para continuar relevando mejoras, como parte de un trabajo provincial que se replica en todas las residencias.





Al referirse a la evolución del espacio, recordó cómo era la institución más de una década atrás:

“Había camas contra calefactores, adultos mayores hacinados. Hoy ver esta situación y cómo te reciben, contando lo bien que la pasan, marca un antes y un después”.





Camino al 31° aniversario





La residencia se prepara para celebrar sus 31 años el próximo sábado 17, con un festejo que incluirá cordero y actividades especiales.

“Vamos a tratar de estar. Si no puedo asistir, seguramente el secretario de adultos mayores estará presente”, adelantó Muena.





La jornada concluyó con el compromiso de seguir fortaleciendo la institución y con el afectuoso saludo de los propios adultos mayores, que ya esperan la próxima visita.