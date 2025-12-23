Nota aclaratoria a la comunidad

Noticias Del Bolson diciembre 23, 2025


Se informó a clientes que, por disposición de las autoridades locales, se habría decidido retirar de circulación de un determinado lote de pañales descartables, a pesar de que dichos productos se encontrarían en buenas condiciones.
Esta situación es una información que fue comunicada directamente por la farmacia involucrada, quien continúa garantizando a toda la comunidad el acceso a productos de calidad, especialmente cuando se trata de insumos esenciales.
Farmacia del Pueblo.





















