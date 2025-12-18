Nueva licitación conjunta de Salud e IPROSS para compra de medicamentos

La compra está destinada a cubrir tratamientos oncológicos y patologías especiales a más de 9 mil pacientes, incluyendo afiliados del IPROSS y de pacientes del sistema público de salud a cargo del Ministerio.





Esta nueva instancia administrativa busca garantizar el suministro de medicamentos de alto costo bajo la modalidad de provisión abierta, lo que permite asegurar el stock por un período de seis meses o hasta agotar las cantidades previstas, optimizando los tiempos de entrega y la respuesta sanitaria a los pacientes alcanzados por el sistema público de salud y la obra social provincial.





Este procedimiento forma parte de una estrategia impulsada por el Gobernador Alberto Weretilneck que, por primera vez en la historia de Río Negro, logró unificar a lo largo de 2025 las compras de los dos organismos de salud más importantes de la provincia.





Durante el año, este modelo de licitaciones conjuntas —que comenzó con medicamentos oncológicos y continuó con prótesis (junto a la aseguradora Horizonte) y Planes Especiales— demostró resultados históricos, permitiendo al Estado provincial ganar poder de negociación frente a los proveedores y obtener valores en promedio por debajo de los valores de mercado y más aún de los valores de precio de venta al público, garantizando la transparencia y la equidad en el acceso a la salud.





Para este proceso, se han proyectado inversiones con cargo al Presupuesto 2026 que reflejan la magnitud de la cobertura: IPROSS $75.237.739.806,47 (7 mil pacientes) y el Ministerio de Salud $17.666.984.831,77 (2 mil pacientes).





La Comisión de Preadjudicaciones, integrada de manera mixta por funcionarios de ambas instituciones, será la encargada de evaluar las propuestas. Una vez adjudicado el proceso, cada organismo mantendrá su autonomía para la emisión de órdenes de provisión y el pago correspondiente, consolidando un sistema que es ejemplo de cooperación institucional en beneficio de los rionegrinos.

El Gobierno de Río Negro continúa profundizando su política de eficiencia en el gasto público con un nuevo llamado a Licitación Pública Conjunta entre el Ministerio de Salud y el Instituto Provincial del Seguro de Salud (IPROSS). El acto de apertura de sobres con las ofertas económicas se llevará a cabo el viernes 19 a las 10 en la sede central del IPROSS.