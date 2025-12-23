Nuevo Encuentro cierra el año con mas de 200 proyectos presentados que el oficialismo no quiso debatir



El bloque Partido Justicialista – Nuevo Encuentro realizó un balance del trabajo parlamentario desarrollado durante el año 2025 en la Legislatura de Río Negro, destacando una intensa actividad legislativa, la aprobación de leyes de fuerte impacto social y una postura crítica y responsable frente a las principales decisiones del Poder Ejecutivo.





Uno de los hitos centrales del año fue la aprobación de la ley de expropiación y regularización dominial de los barrios Luján y Lujancito de El Bolsón, una iniciativa impulsada por el bloque que garantiza seguridad jurídica y acceso a la tierra a familias que desde hace años reclaman una solución habitacional definitiva. Desde el PJ–Nuevo Encuentro subrayaron que esta norma “representa un paso concreto en la ampliación de derechos y demuestra que cuando hay decisión política, el Estado puede dar respuestas reales”.





Durante el período legislativo, el bloque presentó más de 200 iniciativas, entre proyectos de ley, comunicaciones, declaraciones y pedidos de informes, abordando problemáticas vinculadas a vivienda, políticas sociales, salud, educación, economía social, tarifas y servicios públicos, además de acciones orientadas a fortalecer la transparencia y el control del gasto público.





En materia productiva, los legisladores y legisladoras impulsaron proyectos estratégicos como la creación del Instituto Provincial de la Economía Social y Solidaria y el Régimen de Compre Rionegrino, con el objetivo de fortalecer cooperativas, PyMEs y emprendimientos locales, promoviendo empleo, producción y desarrollo con arraigo territorial.





Un capítulo central del trabajo legislativo de 2025 fue el debate del Presupuesto provincial, donde el bloque mantuvo una posición crítica y responsable. Si bien acompañó la ley en general para garantizar el funcionamiento del Estado, expresó fuertes objeciones a artículos vinculados al endeudamiento, la discrecionalidad en el uso de los recursos, la escasa priorización del gasto social y el impacto de las políticas tarifarias sobre las familias y el sector productivo. En ese marco, el bloque remarcó que su rol fue “defender una provincia con más inversión en salud, educación, vivienda y producción, y menos ajuste sobre quienes menos tienen”.













No obstante, desde el PJ–Nuevo Encuentro advirtieron con preocupación que gran parte de los proyectos presentados por la oposición no fueron incluidos en los temarios de comisiones ni en el recinto, mientras que sí avanzaron de manera sistemática iniciativas del bloque oficialista y sus aliados. En ese sentido, reclamaron mayor apertura democrática, pluralidad de voces y respeto por el trabajo legislativo de todas las bancadas.





“El debate parlamentario se fortalece cuando se escuchan todas las propuestas y no cuando se limita la agenda a un solo sector político”, señalaron desde el bloque, al tiempo que insistieron en la necesidad de que el oficialismo habilite el tratamiento de proyectos que abordan demandas concretas de la sociedad rionegrina.





Finalmente, la bancada reafirmó su compromiso de seguir ejerciendo una oposición firme, propositiva y con fuerte anclaje territorial, impulsando leyes que amplíen derechos, defiendan el rol del Estado by controlen las decisiones del Poder Ejecutivo que puedan afectar a las y los rionegrinos.