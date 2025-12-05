Nuevo hospital en Dina Huapi: el 20 de enero se conocerán las ofertas

El nuevo edificio tendrá 1.470 metros cuadrados en una sola planta, con posibilidades de ampliación, patios internos y una inversión provincial superior a $14.700 millones. “Desde el Gobierno Provincial siempre ponemos en primer lugar la salud y el bienestar de nuestra población. Y eso significa garantizar infraestructura sanitaria moderna”, afirmó Weretilneck.





“Dina Huapi no deja de crecer, y cuando Provincia y Municipio trabajan codo a codo, las obras llegan y transforman la vida de las familias”, reflexionó.

El Intendente Hugo Cobarrubia destacó el impacto estructural del proyecto: “Un hospital de esta magnitud cambia para siempre el destino de Dina Huapi. Estas inversiones son posibles gracias al acompañamiento del Gobierno Provincial y marcan un antes y un después en servicios esenciales como salud, agua y desagües”.





El hospital contempla accesos diferenciados para atención ambulatoria y emergencias; una Guardia activa las 24 horas con shockrooms, salas de observación, consultorios, enfermería, rayos y esterilización.





También sumará consultorios externos para odontología, ginecología y atención general; vacunatorio, control del niño sano, farmacia, laboratorio, áreas administrativas y estacionamiento. El diseño con patios internos permite futuras ampliaciones acordes al crecimiento de la localidad.





Con esta obra, Dina Huapi abre una nueva etapa de desarrollo: amplía su capacidad sanitaria, mejora la respuesta ante emergencias y consolida un modelo de planificación provincial con obras estratégicas.

