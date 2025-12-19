Nuevos recursos para el combate de incendios: El SPLIF recibió UTV, cuatriciclos y drones



En el marco de una jornada considerada "festiva" por el organismo, se concretó la llegada de nuevo equipamiento tecnológico y vehicular que fortalecerá la respuesta ante incendios forestales en la región.





Este viernes, y con la llegada del gobernador a la localidad, el Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) recibió nuevos recursos clave para enfrentar la próxima temporada. Se trata de UTV, cuatriciclos y un dron, elementos largamente esperados tras una temporada anterior marcada por la complejidad de los siniestros.





“Es un día de alegría, bastante esperado por nosotros, teniendo en cuenta lo que nos pasó el año pasado con la temporada tan complicada que tuvimos”, expresó Marcos Barría, titular del SPLIF El Bolsón, al destacar la importancia de avanzar en tecnología y materiales que permitan mejorar la capacidad de respuesta.





Según explicó Barría, la decisión de incorporar UTV surgió a partir de la experiencia positiva durante los incendios del año pasado, cuando la provincia de Buenos Aires aportó este tipo de vehículos. “Vimos que eran un resultado bárbaro, nos aportó muchas soluciones en materia de respuesta y de llevar el equipo al campo de manera inmediata”, señaló.





En el caso del SPLIF El Bolsón, se recibieron dos UTV, mientras que otros vehículos, como cuatriciclos y más UTV, quedaron bajo la órbita del Ministerio de Seguridad. Estos móviles permitirán el traslado rápido de brigadistas, equipamiento, alimentos y también la evacuación de combatientes en caso de lesiones.





“Estos vehículos tienen la capacidad de llevar a cinco combatientes, además de equipos. Cuentan con una caja en la que se pueden transportar alrededor de 30 tramos de manga y equipamiento de bomberos”, detalló Barrías, remarcando su utilidad en terrenos de topografía compleja.





Otro de los elementos destacados es el dron incorporado, considerado una herramienta fundamental para la detección temprana y el trabajo operativo. “El alerta temprana es lo que nos ayuda a dar una respuesta más inmediata. Y una vez que el incendio está declarado, nos permite hacer el mapeo y buscar puntos de calor”, explicó. Esto posibilita que las cuadrillas trabajen de manera más eficiente, enfocándose directamente en los focos identificados.





A estos avances se suma la casi resuelta problemática del abastecimiento de agua en el aeródromo. Desde el SPLIF se aportó un tanque desarmable que funcionará como reserva ante la baja de napas y la escasez en las bombas que alimentan los tanques existentes. “Es una reserva importante que nos va a ayudar en caso de urgencias, que se llenaría con aviones”, indicó Barría.





En cuanto a la puesta en funcionamiento del nuevo equipamiento, el jefe del SPLIF aclaró que ya se iniciaron los trámites administrativos y de seguros. “En unos días más ya van a estar disponibles”, afirmó.





Finalmente, consultado sobre el medio aéreo que contratará la provincia, Barría confirmó que el proceso continúa avanzando. “Sabemos que las ganas que el Gobernador tiene es que esto se presente antes de fin de año, así que ojalá que ocurra”, concluyó.





Con estas incorporaciones, el SPLIF se prepara para encarar la temporada con mejores herramientas, apostando a la tecnología y a una respuesta más rápida y eficiente frente a los incendios forestales.