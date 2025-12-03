Otra vez las pecheras de La Cámpora 



"Delgado Sempé y Soria nos quieren llevar a Vicentín, y los controles de góndola de La Cámpora con sus pecheras "





El proyecto del legislador sorista Delgado Sempé refleja una síntesis de la famosa frase “Si quieres que algo no funcione, crea una comisión”.





Persisten con prácticas intervencionistas para con los sectores productivos de la economía regional.

Fortalecen su idiosincrasia de pretender unir eficiencia con intervencionismo. Pretenden implementar mecanismo de presión, tal como resultaran las políticas de expropiación de Vicentín, sus modalidades en el manejo de papel prensa, la implementación de controles de precios a diversos bienes y servicios, como alimentos, medicamentos y otros productos básicos, con las tan famosas “pecheras de la Cámpora”, que no hicieron más que generar desabastecimiento y distorsiones en los mercados, afectando la rentabilidad de las empresas.





Esta comisión “fiscalizadora” de la mano del sorismo, es un escenario de humo político. Un contexto donde este sector partidario despliega todo su perfil de empoderamiento morenista. Son eso.





La iniciativa sorista, reafirma la tendencia a un modelo a la venezolana que viene rigiendo las bases del peronismo; donde un contexto de crisis económica es utilizado para legitimar la intervención, para manipular índices, presionar al sector productivo, provocando menos inversión, menos trabajo y más distorsión”.





Intervenir no es alivianar al sector productivo, por el contrario es presionar y desincentivar la inversión, que si es el enclave del crecimiento económico de una región.





Es con la reducción de impuestos, con la eliminación de más de 300 tasas obsoletas, y con programas de estímulos crediticios, como se alivia al sector productivo y no creando una comisión obsoleta para los problemas que hoy enfrentamos los rionegrinos y rionegrinas.