Pago Anual 2026: en enero estará disponible y en cuotas sin interés

En 2026, quienes opten por la modalidad de pago anticipado podrán acceder a descuentos de hasta el 20% sobre el impuesto total, siempre que no registren deuda al 31 de diciembre de 2025.





Además, como una opción más que se suma al resto de los medios de pago disponibles, el Pago Anual podrá abonarse en hasta 3 cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard del Banco Patagonia.





Se recuerda a los contribuyentes la importancia de verificar el correo electrónico declarado ante la Agencia de Recaudación para recibir correctamente sus boletas. El Pago Anual estará vigente hasta el 20 de febrero.





Ingresando a http://agencia.rionegro.gov.ar se puede consultar la situación fiscal, así como declarar o modificar el correo electrónico.

A mediados de enero se enviarán las boletas del Pago Anual 2026 de los impuestos Inmobiliario y Automotor a todos los contribuyentes que tengan mail declarado.