Pan dulce solidario el merendero “Los Peques” lanza una colecta para acompañar a 50 familias en Navidad





La coordinadora del espacio, Danesa Zúñiga, contó cómo se preparan para las fiestas y qué necesita la comunidad para que más de 50 platos diarios puedan transformarse también en un gesto dulce navideño. La coordinadora del espacio, Danesa Zúñiga, contó cómo se preparan para las fiestas y qué necesita la comunidad para que más de 50 platos diarios puedan transformarse también en un gesto dulce navideño.





A pocos días de la Navidad y del cierre de un año cargado de desafíos, el merendero Los Peques, ubicado sobre el barrio Lujan una parte, el DPA conocido también , redobla esfuerzos para acercar un momento de alegría a las familias que asisten diariamente. Más de 50 raciones de comida se entregan cada jornada, pero en diciembre la tarea suma un capítulo especial: la elaboración de pan dulce solidario para que ninguna mesa quede vacía durante las fiestas.

La coordinadora del espacio, Danesa Zúñiga, explicó que este año el grupo enfrenta la ausencia de una compañera fundamental en la cocina, pero aun así buscan mantener la tradición. “Todos los años preparamos pan dulce. Este año nos falta una compañera que se fue, pero vamos a intentar hacer algo para que la gente se lo lleve igual”, sostuvo.





La necesidad en el barrio se siente y crece, y por eso el equipo decidió abrir una colecta comunitaria. Harina, azúcar, fruta abrillantada, pasas y otros ingredientes son esenciales para lograr la producción. Algunas materias primas, como las nueces, ya están aseguradas gracias a la recolección que las propias voluntarias hacen cada año en la zona del Camino de los Nogales.

Zúñiga invitó a los vecinos a acercarse: “Estamos pidiendo colaboraciones de lo que sea. Mucha gente no puede ir hasta el centro a comprar un pan dulce, y sería lindo que puedan llevarse uno de acá”. Las donaciones se reciben en el merendero los miércoles y jueves de 9 a 13, y quienes deseen coordinar pueden comunicarse al 2944-386774.





En cuanto a la logística, la coordinadora explicó que la elaboración se realiza “como antes”: en moldes caseros, incluso en las tradicionales latas de pan dulce. El objetivo es armar bolsitas navideñas para las 18 familias –de entre cinco y seis integrantes cada una– que dependen del espacio.





La convocatoria incluye no solo insumos, sino también manos dispuestas a colaborar. “Si algún vecino tiene tiempo o sabe hacer pan dulce, es bienvenido. También cualquier empresario que quiera aportar, aunque sean unas cajitas, suma mucho”, expresó Zúñiga.





Con pocos días para la Nochebuena, en Los Peques se mezclan el trabajo, la urgencia y el deseo de que la solidaridad pueda vencer a la crisis. En un país atravesado por profundas dificultades, esta iniciativa busca sostener algo esencial: el derecho de cada familia a compartir un pequeño momento de felicidad en torno a la mesa navideña.